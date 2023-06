Ook topoverleg bij Yamaha: Quartararo sprak president in Jerez

"Een moeilijke dag, en vooral... de hele dag eigenlijk", opende Fabio Quartararo na afloop van de zaterdagse MotoGP-actie tegenover de internationale pers. De Fransman kwam kort daarvoor slechts als dertiende over de finish tijdens de sprintrace van de Duitse Grand Prix, een race die hij vorig jaar nog op zijn naam schreef. De vorm waarin hij en Yamaha destijds verkeerden, daar is de combinatie momenteel mijlenver van verwijderd. Zo slaagde Quartararo er vrijdag weliswaar in om rechtstreekse plaatsing voor Q2 af te dwingen, maar in dat kwalificatiesegment zelf was hij de langzaamste. Dat leverde hem een twaalfde startpositie op.

"De kwalificatie ging niet geweldig, vooral ook door de moeite die we al enkele jaren hebben op vochtige plekken. Mijn laatste ronde ging wel iets beter, maar ik kreeg een gele vlag. Het voelde iets beter, maar ik voelde mij nog niet op mijn gemak", blikte Quartararo nog kort terug op de kwalificatie op de Sachsenring. Die twaalfde plek zette hij dus om in een dertiende stek tijdens de sprintrace, waarin het gevoel er nog altijd niet was. "In de race kwam ik na de start klem te zitten, waardoor ik moest afremmen. Tijdens de race was het gevoel ook niet goed. We moeten zo snel mogelijk een oplossing vinden om in ieder geval ergens om te kunnen vechten."

Levert gesprek met Yamaha-top gewenste resultaat op?

Yamaha loopt dit seizoen achter de feiten aan in de MotoGP. Zo gaf Quartararo recent aan dat hij de nieuwste ontwikkelingen voor de M1 niet gebruikt, omdat ze niet van meerwaarde zijn. Een van de pijnpunten is de voorkant van de machine, maar in Saksen zat het probleem juist aan de achterkant. "De voorkant was in de sprintrace niet slecht, maar de achterband... niet alleen bij het accelereren, maar ook bij het ingaan van de bocht glijdt de achterkant", analyseerde Quartararo. "Het overkomt de Yamaha eigenlijk nooit dat die bij het aanremmen zijwaarts gaat en veel snelheid meeneemt. Dit was dus het probleem van vandaag en we gaan aan de slag met een grote verandering om meer grip aan de achterkant te vinden."

Naast Yamaha heeft ook Honda het moeilijk dit seizoen. De top van die fabrikant heeft recent hoog overleg gevoerd met stercoureur Marc Marquez. Zou Quartararo ook zo'n meeting willen hebben met de top van zijn werkgever? "Ik heb al een meeting gehad met de president van Yamaha. Hopelijk versnelt dit het proces een beetje en ziet hij dat we ver achterliggen op de topmerken", verklaarde de wereldkampioen van 2021, toen hij die vraag kreeg voorgelegd. Die bijeenkomst in Jerez met Yamaha Motor-president Yoshihiro Hidaka was niet gepland. "Welja, de president was er en ik heb toen om een meeting gevraagd. Het was niet gepland, maar ik heb erom gevraagd omdat ik denk dat... Mijn mentaliteit is dat ik een vechter ben, en ik wil winnen. Ik wil niet in deze positie verkeren, want ik denk dat niemand in het team geniet van het vechten voor deze posities. Ik wil iedereen motiveren en proberen om de negatieve energie om te zetten in iets positiefs, zodat we op technisch vlak een stap kunnen zetten."