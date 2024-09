Topman Liberty brengt bezoek aan tweede MotoGP-weekend Misano

Liberty Media-topman Greg Maffei is geregeld aanwezig bij de races van de Formule 1, het kampioenschap waar de Amerikaanse firma sinds 2017 eigenaar van is. Dit weekend laat hij de Grand Prix van Singapore echter schieten, zodat hij vele duizenden kilometers verderop aanwezig kan zijn bij de Grand Prix van Emilia-Romagna van de MotoGP. Het is de eerste keer dat Maffei een MotoGP-raceweekend bezoekt en dat doet hij volgens informatie van Motorsport.com op uitnodiging van Carmelo Ezpeleta, de CEO van promotor Dorna Sports. Ook andere medewerkers van Liberty zijn dit weekend present op het Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Het bezoek van Maffei en de zijnen draait hoofdzakelijk om het kennismaken met de diverse kopstukken van de MotoGP-organisatie en het uitwisselen van ideeën voor de toekomst van het wereldkampioenschap. Dat doen Liberty en Dorna als voorbereiding op de aanstaande overname van de MotoGP-organisator. Op 1 april werd bekend dat Liberty een bedrag van zo'n 4,2 miljard dollar overmaakt naar de huidige eigenaren van Dorna. De verwachting is dat de deal voor het einde van 2024 afgerond is, mits de Europese mededingingsautoriteiten goedkeuring geven voor de overname. Het was Maffei's eerste bezoek aan de MotoGP sinds de aankondiging van de overname en als alles goed verloopt, reist de top van Liberty Media half november ook af naar de seizoensfinale in Valencia.

Als de overname goedgekeurd wordt en doorgang vindt, dan blijft het huidige management van de MotoGP zoals het is. Ezpeleta blijft dus aan als CEO, met Carlos Ezpeleta als sportief directeur en Dan Rossomondo aan het hoofd van de commerciële afdeling. Recent heeft de MotoGP ook aangekondigd dat de van Red Bull Technology afkomstige Kelly Brittain wordt aangetrokken voor de nieuwe positie van marketingdirecteur. Tevens kon Dorna recent bekendmaken dat het een nieuwe deal met de FIM heeft gesloten voor de promotie van de MotoGP. Dit mag de Spaanse firma nog tot en met 2060 blijven doen.