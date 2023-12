Francesco Bagnaia won in de seizoensafsluiter in Valencia voor de tweede keer op rij de rijderstitel. Al vroeg in het jaar was al duidelijk dat de strijd tussen de Ducati-teams zouden gaan, met Jorge Martin op P2 en VR46’s Marco Bezzecchi op P3 in het rijderskampioenschap. Ducati pakte het record van meeste constructeursoverwinningen in één seizoen door zeventien keer op de hoogste trede te staan, verdeeld over zes coureurs. Daarnaast stonden ze ook zeventien keer op pole-position, behaalden ze 44 podiums, veroverden ze negenmaal alle podiumplekken, haalden ze de rijderstitel met Bagnaia en wonnen ze het teamkampioenschap met Pramac.

De totale dominantie lijkt op die van Red Bull Racing en Max Verstappen in de hoogste klasse van de autosport. Het Oostenrijkse team won 21 van de 22 Grands Prix en legde beslag op P1 en P2 in het coureurskampioenschap. Volgens Ducati’s topman Gigi Dall’Igna is de prestatie van Verstappen en zijn team een voorbeeld voor de Italiaanse fabrikant voor volgend jaar. “Elke overwinning moet worden gevierd, alle voldoening moet in je worden opgenomen”, vertelt Dall’Igna in gesprek met de Italiaanse tak van Sky Sports. “Ik denk dat we iets heel groots hebben bereikt. Ik hoop dat iedereen bij Ducati Corse heel blij is en voelt hoe belangrijk dit is. Vorig jaar zei ik dat het lastig zou zijn om die prestatie te herhalen, maar in plaats daarvan hebben we het zelfs beter gedaan. Dus wie weet, we zullen ons best doen om volgend jaar nog beter voor de dag te komen. Red Bull deed het in F1 nog beter dan wij. We hebben een voorbeeld dat we kunnen imiteren.”

Bagnaia leidde halverwege het seizoen het kampioenschap met 66 punten, maar een nare crash in Barcelona en de nasleep ervan zorgde ervoor de Martin het gat kon dichten. Voorafgaand aan de finalerace in Valencia was het verschil veertien punten, maar Bagnaia won de zondagsrace en Martin crashte samen met Marc Marquez. “Pecco had duidelijk een gecompliceerde periode, waarin hij moeilijkheden na moeilijkheden had”, vertelt Dall’Igna. “Maar het lukte hem om de voorsprong op een extreem snelle en vastberaden tegenstander vast te houden. Ik geloof erin dat je aan het einde van de rit veel ontwikkeling doormaakt door gebeurtenissen als deze. Hij was echt heel goed”, concludeert hij over Bagnaia.