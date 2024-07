Top-drie hoofddoel voor Marc Márquez: "Wordt niet makkelijk"

De overstap van Honda naar Ducati is tot nu toe de juiste gebleken voor Marc Márquez. Waar Honda achterin worstelt, kan Márquez op de Gresini Ducati weer vooraan meedoen om de punten en podiumplaatsen. "Het eerste deel van het seizoen is goed geweest", blikt Márquez terug. "Niet supergoed omdat we wat fouten hebben gemaakt, maar het was goed." Het resultaat is dat hij na de eerste negen races van het seizoen op de derde plaats staat, achter Francesco Bagnaia en Jorge Martín.

Op de Ducati-motor van 2023, de GP23, kan Márquez goed meekomen vooraan, al lijken Bagnaia en Martín nog een maatje te groot op de GP24. Enea Bastianini vormt de afgelopen tijd een grote bedreiging voor Márquez en de strijd om die derde plaats is met elf punten verschil spannend te noemen. Het liefst blijft Márquez wel in de top-drie in het kampioenschap. "Het zou een goed doel kunnen zijn om bij de eerste drie te eindigen in het kampioenschap, want het zal niet makkelijk worden om Enea achter me te houden", stelt de zesvoudig MotoGP-kampioen. "Hij is een snelle rijder. We zullen blijven vechten en leren van de top-twee, Martín en Bagnaia. Zij zijn een beetje sneller dan wij."

Ruime voldoende

Márquez heeft zich meer dan prima aangepast aan de Ducati, wat ook te zien is aan het feit dat hij al vier keer op het podium heeft gestaan in de Grands Prix. Het heeft hem bovendien al een contract bij het fabrieksteam opgeleverd voor het seizoen 2025. Zo gaat er dus veel goed voor Márquez, al heeft hij ook enkele fouten gemaakt en is hij meermaals van zijn motor gevallen. Bovendien is zijn snelheid over één ronde wisselvallig, waardoor hij van tijd tot tijd via Q1 een plaats voor Q2 moet zien te bemachtigen.

Desondanks geeft Márquez zijn eerste seizoenshelft een 8 van de 10. "Want het was een goede seizoenstart, op een paar fouten na. Met name in Austin en de sprintrace in Assen maakte ik twee grote fouten. De rest was aanvaardbaar. Het enige waar we in de tweede seizoenshelft aan moeten werken, is proberen om een weekend volledig goed af te werken. In alle weekenden is er wel iets gebeurd, van kleine tot grote dingen. We zijn een beetje onregelmatig in de weekenden. Dat zagen we in Le Mans en andere races. We moeten constanter zien te worden, er direct bij zitten in Q2 en proberen de zaterdagen te verbeteren."