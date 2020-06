Top-10: De meest controversiële races in MotoGP

Grand Prix van Qatar – 2004 1 / 10 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Nog voor de start van de eerste MotoGP Grand Prix van Qatar was er al sprake van flinke controverse. Men ontdekte dat de teams van Valentino Rossi en Max Biaggi bezig waren met het schoonmaken van de startplekken voor hun coureurs. De straf was een grote tegenslag voor Rossi die de finish van de race na een crash niet haalde. Sete Gibernau pakte daarentegen zijn laatste overwinning, Rossi was woest en verklaarde dat Gibernau nooit weer een race in de MotoGP zou winnen.

Grand Prix van Spanje – 2005 2 / 10 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images De Grand Prix van Spanje van 2005 is waarschijnlijk een van de meest controversiële gevechten tussen aartsrivalen Rossi en Gibernau. Gibernau begon als leider aan de laatste ronde, maar de beide kemphanen kwamen met elkaar in aanraking toen Rossi voor de laatste bocht een ambitieuze aanval inzetten. Toen de Yamaha-rijder de leiding pakte en er met de overwinning vandoor ging, vloog Gibernau door de grindbak. Desondanks kwam hij nog als tweede aan de finish.

Grand Prix van Portugal – 2006 3 / 10 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images In de voorlaatste wedstrijd van het MotoGP-seizoen 2006 werd Nicky Hayden in de vijfde ronde op spectaculaire wijze uitgeschakeld door teamgenoot Dani Pedrosa. Het incident zorgde ervoor dat Hayden de leiding in het kampioenschap verloor. Tijdens de afsluitende race in Valencia was Hayden daarna wel in de gelegenheid zijn eerste en enige wereldtitel in de MotoGP te veroveren.

Grand Prix van de Verenigde Staten – 2008 4 / 10 Foto door: Bridgestone Corporation Na drie achtereenvolgende overwinningen arriveerde Casey Stoner in de Verenigde Staten. Op het circuit van Laguna Seca had het er na de trainingen alle schijn van dat hij zijn reeks overwinningen verder uit zou breiden. Rossi stak daar echter een stokje voor, hij deed dat met een controversiële passeerbeweging bij het insturen van de Corkscrew. Hij sneed een stuk van de bocht af en maakte de inhaalactie daarmee af. Stoner viel niet veel later uit, maar dankzij die passeerbeweging ontstond er een blijvende spanning tussen het duo.

Grand Prix van Spanje – 2013 5 / 10 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Tijdens de Grand Prix van Spanje in 2013 toonde Marc Marquez voor het eerst zijn meedogenloze karakter in de koningsklasse. Hij duelleerde op het circuit van Jerez met Jorge Lorenzo. Bij het ingaan van de laatste bocht zette Marquez zijn Honda brutaal aan de binnenkant bij Lorenzo. Daardoor raakte de Yamaha-rijder in onbalans en werd hij van de baan gedwongen. Marquez had geen last van de gevolgen van het incident en eindigde op de tweede plaats achter teamgenoot Pedrosa.

Grand Prix van Argentinië – 2015 6 / 10 Foto door: Repsol Media De rivaliteit tussen Rossi en Marquez begon min of meer tijdens de Argentijnse GP van 2015. Marquez maakte een vergeefse poging door Rossi in de slotfase van de race in te halen, hij raakte daarbij de achterkant van de Yamaha en viel van zijn machine. De Spanjaard probeerde weer op te stappen en zijn weg te vervolgen, maar de schade aan zijn Honda was dusdanig dat hij uiteindelijk op moest geven. De overwinning ging naar Rossi.

Dutch TT van Assen – 2015 7 / 10 Foto door: Repsol Media De 85ste editie van de Dutch TT stond in het teken van een titanenstrijd tussen Rossi en Marquez, de beslissing viel in de Geert Timmer-bocht. Weer was het Marquez die de aanval verkoos en Rossi aan de binnenkant wilde passeren bij het ingaan van de chicane. Opnieuw kwamen de twee in aanraking, deze keer werd Rossi van de baan gedwongen. De Italiaanse rijder koos de kortste route door de grindbak en werd de controversiële winnaar van de wedstrijd.

Grand Prix van Maleisië – 2015 8 / 10 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Het is niet bepaald een van de sportieve hoogtepunten uit de geschiedenis van de MotoGP, maar hoort zondermeer in dit overzicht thuis. Rossi werd ervan beschuldigd dat hij zijn machine bewust naar buiten liet lopen op het circuit van Sepang waardoor Marquez ten val kwam. De stewards oordeelden dat de Italiaan schuldig was aan het incident. Hij kreeg drie strafpunten en moest voor de afsluitende race van het seizoen vanuit de achterhoede starten. Die beslissing bleek cruciaal voor het verliezen van het kampioenschap aan Lorenzo.

Grand Prix van Valencia – 2015 9 / 10 Foto door: Repsol Media Het seizoen 2015 gaat de boeken in als een van de meest controversiële F1-seizoenen ooit, want ook na Maleisië was het nog niet klaar. Tijdens de afsluitende wedstrijd in Valencia werd Marquez er door Rossi van beschuldigd dat hij als een ‘beveiliger’ van racewinnaar Lorenzo had gereden. Rossi was van mening dat Marquez zijn landgenoot met opzet niet inhaalde terwijl hij daar de snelheid wel voor had. De Yamaha-rijder eindigde daardoor in de top-twee, het resultaat dat hij nodig had om zijn derde en laatste wereldtitel te claimen.