Toestand van Gresini fragiel, artsen voorzichtig optimistisch

De tweevoudig 125cc-wereldkampioen werd kort na de kerst overgebracht naar het ziekenhuis van Bologna waar hij aan de beademing lag en sindsdien in een kunstmatige coma gehouden werd. Vorige week leek de toestand van Gresini iets te verbeteren, maar hij werd vervolgens weer in coma gebracht omdat het virus toch nog flinke invloed had op zijn toestand. Maandag liet het Gresini-team weten dat het zuurstofgehalte in het bloed langzaam weer de goede kant op gaat, maar dat het herstel nog enige tijd zal duren.

Behandelend arts Nicola Cilloni zei: “De toestand van Fausto Gresini is nog altijd zeer fragiel, maar langzaam maar zeker gaat hij vooruit. Hij is bij bewustzijn en strijdlustig. De diverse tests laten zien dat het stilaan beter gaat. Gresini ligt nog altijd aan een mechanische ventilator, maar het gehalte van zuurstof in het bloed gaat vooruit. Hij kan binnenkort aan de fysiotherapie beginnen om weer zelfstandig te ademen en zijn spieren te gebruiken. De situatie is nog altijd kritiek en fragiel, de behandeling zal nog lang duren. Maar we durven na de afgelopen dagen toch een beetje optimistisch te zijn.”

De MotoGP heeft het wedstrijdprogramma vanwege het coronavirus en de verschillende mutanten daarvan alweer om moeten gooien. Wedstrijden in Argentinië en Amerika zijn op de lange baan geschoven. In plaats daarvan wordt er begin april een tweede race gehouden in Qatar, waar het voorlopig volgens plan kan beginnen. Ook gaat de MotoGP weer naar Portugal, een circuit dat vorig jaar ook insprong toen de kalender overhoop moest.