Eind juni meer duidelijkheid over toekomst Rossi

Het fabrieksteam van Yamaha gaf eerder dit jaar de voorkeur aan Fabio Quartararo als vervanger van Rossi. Daardoor stond de negenvoudig wereldkampioen voor de moeilijke keuze of hij naar Petronas Yamaha SRT wilde verkassen of dat hij de helm aan de wilgen zou hangen. Recentelijk gaf Rossi toe dat hij door de lockdown een beter beeld heeft gekregen van het leven na zijn actieve carrière, maar dat staat los van het feit dat Rossi nog altijd het gevoel heeft dat hij competitief genoeg is om zijn carrière te vervolgen. Volgens Salucci is de 41-jarige coureur ervan overtuigd dat hij nog een jaar wil rijden.

“Vale heeft een bijzondere houding. Hij is iemand die alles wil doen, behalve stoppen”, verklaarde Salucci in een interview met Sky Italia. “Hij is een drijfveer, hij zorgt dat anderen ook blijven gaan. Hij is nog altijd hongerig, daar staan we allemaal versteld van. Onze intentie is om in 2021 door te gaan. Wanneer Vale van team wisselt brengt hij altijd een beweging teweeg. Het levert verwachtingen en spanning op. Het [Petronas Yamaha SRT] is geen officieel team, maar we krijgen wel een fabrieksmotor. De structuur staat goed, Yamaha zal ons ondersteunen en we hebben een goede band met het team. Het is waarschijnlijk dat Franco [Morbidelli] blijft als teamgenoot, en dat is ook een goede meting. Het is nog niet allemaal in kannen en kruiken, maar voor het eind van de maand zou het moeten lukken.”

Salucci voegde toe: “We zijn nu bij de stap voor de invulling van het team, volgende week zitten we met Yamaha om tafel om te zien hoe we verder maken. We hebben het nog niet heel erg over de invulling van het team gehad omdat Vale eerste wilde nadenken of hij door wilde gaan. We gaan zeker door en dan zullen we de komende tien dagen met Yamaha de details uitwerken.”

Mocht Rossi in 2021 inderdaad overstappen naar Petronas, zal hij hoogstwaarschijnlijk Morbidelli als teamgenoot krijgen. Teambaas Razlan Razali heeft recent gezegd dat hij voor de start van het seizoen in juli een nieuw contract wil tekenen met Morbidelli.

Met medewerking van Jamie Klein