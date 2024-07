Toekomst GP van India veilig: MotoGP sluit rechtstreekse deal met overheid

MotoGP heeft een rechtstreekse deal gesloten met de regio Uttar Pradesh om de komende jaren de Grand Prix van India te kunnen organiseren. De race stond dit jaar niet op de kalender vanwege “operationele overwegingen” en “ongeschikte weersomstandigheden”. De nieuwe overeenkomst beslaat drie seizoenen en loopt tot eind 2027. Het oorspronkelijke contract tussen de MotoGP en India, getekend voorafgaand aan het seizoen 2023, was voor zeven jaar. De verwachting is dat India de tweede race van het MotoGP-seizoen 2025 organiseert, na de seizoensopener in Qatar. De verschuiving van september naar maart moet ook de zorgen over de weersomstandigheden wegnemen.

Het statement van MotoGP-organisator Dorna spreekt opvallend genoeg niet over Fairstreet Sports, de privéorganisatie die in 2023 de promotor was van de eerste race op Indiase bodem. Fairstreet kreeg veel kritiek te verduren vanwege de matige organisatie van het evenement. Bovendien heeft de organisatie naar verluidt pas recent de volledige fee voor de race in 2023 betaald. Dat was dan ook de werkelijke reden voor de afgelasting van de race die gepland stond voor 22 september.

Dorna heeft nu een deal gesloten met de staatsoverheid van Uttar Pradesh. Zij huren een nieuwe organisatie in om het evenement te promoten. “We zijn zeer blij deze nieuwe overeenkomst, direct gesloten met de overheid van Uttar Pradesh, aan te kunnen kondigen”, zegt Dorna Sports CEO Carmelo Ezpeleta. “De eerste Grand Prix van India was een groot succes en heeft zowel de regio als MotoGP enorm veel waarde opgeleverd. Het is fantastisch daarop voort te bouwen.”