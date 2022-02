Toekomst Quartararo ongewis: Yamaha erkent interesse van buitenaf

Fabio Quartararo heeft zich de afgelopen weken ontevreden getoond over de progressie van Yamaha, of juist het gebrek daaraan. Wat betreft de topsnelheid loopt het merk nog altijd ver achter. Tijdens de Mandalika MotoGP-test erkende Quartararo dat zijn toekomst bij Yamaha ongewis is. Yamaha hoopt de Fransman daarentegen te houden en daar heeft men ook alle vertrouwen in, ondanks dat andere fabrikanten ook interesse hebben in de getalenteerde coureur.

“Fabio is voor ons de belangrijkste prioriteit”, laat Yamaha-teammanager Massimo Meregalli aan MotoGP.com weten. “We staan dagelijks in contact met zijn management en werken aan het programma. We proberen zo snel mogelijk tot een akkoord te komen. Het is normaal dat hij van andere teams ook voorstellen krijgt, maar we hebben vertrouwen dat hij blijft en zullen daar ook alles aan doen voor de komende twee seizoenen en hopelijk daarna. Natuurlijk tekent hij niet totdat het echt klaar is. Hij zal alle aanbiedingen bekijken, hij zal ze vergelijken en kiezen welke de beste is. Hij weet wat hij nu heeft, hij weet niet wat hij elders krijgt. Dat is voor mij belangrijk en we werken erg goed met hem samen.”

Meregalli denkt dat Quartararo een sterk seizoen kan hebben bij Yamaha en dat het genoeg is om hem te overtuigen van een langer verblijf. “Ik zie niet dat hij elders is met zijn hoofd, hij is zoals altijd erg geconcentreerd”, vervolgt Meregalli. “Hij heeft deze dagen echt goed werk geleverd. Onze filosofie is om het maximale van dit pakket te benutten en we zijn zelfverzekerd dat het ons gaat lukken. Het is een lang kampioenschap en de consistentie die hij ons liet zien, geeft ons vertrouwen.”

Frustratie van Quartararo’s gezicht te scheppen

Quartararo sloot de test op het nieuwe Indonesische circuit zondag af met de tweede tijd nadat hij vooruitgang boekte in kwalificatieruns, maar hij gaf aan op de limiet te zitten met de M1. Ook loopt Yamaha achter op het gebied van topsnelheid, ongeacht de lengte van de rechte stukken op de circuits. “Wat mij enorm teleurstelt, is dat er zoveel tijd is geweest om de krachtbron te verbeteren en er is niets gedaan”, zegt Quartararo, bij wie de frustratie van het gezicht te scheppen was. “Ik begrijp er niets van. Op elk circuit zijn we gemiddeld 10 kilometer per uur langzamer. Of het rechte stuk nu 100 meter is of een kilometer, het is minimaal 10 kilometer per uur en soms zelfs meer. Daar ben ik niet blij mee en ze weten het, ik heb het heel vaak gezegd. Wanneer ik op de baan ben, wil ik kunnen vechten. Ik hoop dat ze willen werken en iets gaan doen, het is voor rijders heel belangrijk om 100 procent te kunnen gaan.”