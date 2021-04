Pramac Ducati kiest voor opvallende vervanger geblesseerde Martin

Het lag in de lijn der verwachting dat Ducati-testrijder Michele Pirro zou optreden als stand-in, maar bronnen hebben aan Motorsport.com bevestigd dat de keuze is gevallen op Rabat. De voormalig MotoGP-rijder en Moto2-kampioen had voor dit seizoen een contract bij Avintia Ducati, maar zijn zitje werd laat in het seizoen verkocht aan VR46. Dat team maakte met Luca Marini haar entree in de koningsklasse. Omdat er verder geen opties meer waren om in de MotoGP te racen, koos Rabat ervoor om de bakens te verzetten naar het WK Superbikes. Daar rijdt hij dit seizoen voor satellietteam Barni.

Motorsport.com heeft vernomen dat het een bewuste keuze is om Pirro niet in te zetten tijdens de Spaanse GP. De ervaren Italiaan heeft al heel wat testwerk verzet de afgelopen weken, Rabat kan het team nieuwe en waardevolle inzichten geven over de GP21. Bovendien is de start van het WSBK-seizoen uitgesteld, waardoor de 31-jarige Rabat alle tijd heeft om in actie te komen. Mocht het nodig zijn kan Rabat na de Spaanse GP ook de Grand Prix van Frankrijk in Le Mans nog voor zijn rekening nemen.

Rabat is de vervanger van de onfortuinlijke Jorge Martin. De MotoGP-rookie crashte zaterdag tijdens de derde training voor de Grand Prix van Portugal. Bij die crash liep de coureur twee breuken in zijn rechterhand op, ook in de enkel werd een fractuur geconstateerd. Aanvankelijk zou de operatie afgelopen maandag plaatsvinden in Barcelona, maar die werd uitgesteld omdat Martin kampte met de naweeën van een hersenschudding. Woensdag gaat de operatie van de Madrileen wel door.

