Rabat over twijfels voor 2021: "Ze begraven me voor ik dood ben"

Rabat heeft een contract voor 2021 en heeft de intentie om door te gaan. De hoge heren van het Ducati-fabrieksteam zijn echter bezig met een flinke verjongingskuur. Jack Miller is reeds bevestigd bij het fabrieksteam voor de komende jaren, Francesco Bagnaia lijkt zijn huidige teamgenoot te volgen naar de formatie uit Bologna. Motorsport.com kon eerder dit jaar melden dat Jorge Martin in beeld is voor een zitje bij Pramac Ducati, vorige week bevestigde Moto2-rijder Enea Bastianini dat hij volgend seizoen zijn debuut gaat maken bij een van de Ducati-teams in de MotoGP. Dan is Johann Zarco er ook nog, die vorig jaar rechtstreeks gecontracteerd werd door Ducati maar bij Avintia gestald werd. Daarmee zijn de meeste plekken bij het team gevuld, maar het Italiaanse opleidingsteam VR46 is bezig om ook Luca Marini volgend seizoen in de MotoGP te brengen. Dat zou dan moeten gebeuren op de plek die Rabat momenteel bezet, die momenteel nog als enige privérijder op papier staat in de MotoGP.

Rabat heeft de speculatie over zijn plek ook gezien, maar is nog niet bezig met een afscheid van de MotoGP. “Ze begraven me voordat ik dood ben, maar je weet het nooit”, verklaarde hij. “Het kan elke dag veranderen, de ene dag sta je er goed voor en de andere dag sta je laatste. Het is als een klok. Ik concentreer me nu vooral op het afronden van de laatste acht races van dit jaar, daar ligt mijn focus. Uiteindelijk houd ik ervan om op mijn motor te rijden en dat is de reden dat ik hier ben.” Mocht Ducati zwichten voor de druk van VR46, lijkt het erop dat Rabat zou kunnen verkassen naar de paddock van het WK Superbikes. Zover wil de coureur zelf echter nog niet denken. “Ik hoop het niet, ik ben nog competitief. Ik moet dubbel risico nemen om een seconde vooruit te gaan. Elke dag laat ik zien dat ik niet met pensioen wil gaan. Ik ben niet traag, maar ik moet er meer moeite voor doen dan wie dan ook. […] Het WK Superbikes is een andere optie, maar ik wil eerst zien wat we in MotoGP kunnen doen.”

Met een beetje hulp van Ducati…

Sportief gezien gaat het Rabat dit seizoen niet voor de wind. De coureur heeft op papier de langzaamste machine van het startveld, maar heeft ook nog altijd last van de zware blessure die hij in 2018 opliep tijdens de Britse GP. Hij blijft echter vechten voor goede resultaten en hoopt daarbij een beetje hulp te krijgen van Ducati. “Als je kijkt naar de resultaten van de races is er maar weinig positiefs te zeggen, maar het is anders als je kijkt naar alle energie die we erin steken. Het gaat om het trainen, het harde werken, het serieus nemen van m’n job. Dat is wat ik doe. Ik kan met opgeheven hoofd naar de tijden kijken, we zijn op dit moment nog het enige team op het derde niveau”, duidt Rabat op het feit dat alleen hij nog een authentieke privérijder is. “We staan op een seconde, soms op zeven tienden. Zondag zat ik achter Petrucci. Op een gegeven moment begon ik mezelf af te vragen: ‘Doe ik het goed genoeg om te blijven of ben ik te slecht? Beleef ik er nog plezier aan? Zeker. Maar het doet anderzijds ook pijn’. Uiteindelijk plaats je dat soort dingen op een weegschaal en ik denk dat ik het nog goed kan doen. Met een beetje hulp van Ducati zou het nog beter gaan.”

Met medewerking van German Garcia Casanova