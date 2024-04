Vijf tijdstraffen na MotoGP-sprintrace Jerez, Quartararo verliest podium

In een knotsgekke sprintrace in Jerez met maar liefst vijftien crashes en negen uitvallers behaalde Fabio Quartararo zijn beste resultaat van het seizoen tot dusver met een derde plek. Hij moest alleen winnaar Jorge Martín en Pedro Acosta voor zich dulden. Na afloop van de korte race in Zuid-Spanje bleek echter dat de Yamaha-rijder niet had voldaan aan de regels omtrent bandenspanning. Quartararo heeft daarom een tijdstraf van acht seconden ontvangen, die hem terugwerpt naar de vijfde plaats in de eindrangschikking. Dani Pedrosa profiteert en schuift op naar het laatste podiumplekje, terwijl Franco Morbidelli opschuift naar de vierde positie. Raúl Fernández kreeg later voor hetzelfde vergrijp dezelfde straf en valt daardoor van P6 naar P12. Ook de buiten de punten geëindigde Jack Miller, Fabio di Giannantonio en Álex Rins kregen acht strafseconden.

Sinds de Britse Grand Prix van 2023 handhaaft de MotoGP de controversiële bandenspanningsregels, die voor het huidige seizoen ietwat zijn aangepast. Rijders moeten gedurende minimaal dertig procent van het aantal ronden van een sprintrace en zestig procent van de duur van een Grand Prix boven de door Michelin voorgeschreven bandenspanning van 1,8 bar blijven. Aanvankelijk zou een overtreding bestraft worden met diskwalificatie, al is dat later teruggedraaid en vervangen door een tijdstraf van acht seconden in een sprintrace en eentje van zestien seconden in een Grand Prix.

Quartararo is de eerste rijder die dit seizoen bestraft wordt voor een overtreding van de bandenspanningsregels. Het komt na zijn beste race van het seizoen tot dusver. Na de slechtste kwalificatie van zijn loopbaan met de 23ste plek werkte de Fransman zich in de openingsronde al op naar de elfde plek, om uiteindelijk na een reeks crashes van concurrenten knap derde te worden. Die positie moet hij nu dus inleveren, al is de vijfde plaats die resteert nog altijd zijn beste resultaat van het seizoen tot dusver. Pedrosa profiteert dus en schuift op naar de derde plaats, zijn eerste podium in een MotoGP-race sinds de Grand Prix van Valencia in 2017, die hij op zijn naam schreef.

Pedrosa dacht om zesde plek te vechten

Op het asfalt kwam Pedrosa 0.050 seconde tekort om een podiumplaats veilig te stellen. "Ik zat rond P13 en reed toen al achter Fabio. Ik wilde hem in de eerste twee ronden meteen inhalen, maar ik zag een crash, in de volgende ronde nog een crash, en de daaropvolgende ronde weer eentje", legde hij uit waarom hij voorzichtig te werk ging in zijn jacht op Quartararo. "Ik zei 'misschien moet ik niet te hard pushen, want de banden zijn er misschien niet klaar voor en de baan is wellicht listig. Ik bekeek het stap voor stap en bleef de hele race achter Fabio, maar iedere paar ronden gingen er weer jongens vanaf. Ik wist niet meer in welke positie ik reed, want op het rechte stuk probeerde ik Fabio in te halen en daardoor kon ik mijn bord niet goed ziet. In de laatste ronde wist ik niet dat we P3 en P4 lagen. Ik dacht juist P6 en P7."