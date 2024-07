Tijdstraf voor bandendrukovertreding werpt Marc Márquez ver terug

Marc Márquez mengde zich tijdens de TT van Assen zeer nadrukkelijk in de strijd om de laatste podiumplaats. Hij leek daarbij meermaals niet op kop van dat groepje te willen rijden, vermoedelijk omdat hij met een relatief lage bandenspanning op pad was gestuurd door Gresini Ducati en in de warme lucht achter andere rijders hoopte om die bandendruk te verhogen. Uiteindelijk haalde de zesvoudig MotoGP-kampioen als vierde de finish op het TT Circuit, maar enkele uren na afloop van de race raakte hij die plek ook weer kwijt. Door een overtreding van de bandenspanningsregels kreeg hij een tijdstraf van zestien seconden, die hem terugwierp van de vierde naar de tiende plaats in de eindrangschikking.

Sinds de Britse Grand Prix van afgelopen seizoen handhaaft de MotoGP de bandendrukregels, die overigens niet onomstreden zijn. Gedurende een minimaal aantal ronden van een sprintrace of Grand Prix moet een rijder boven de door Michelin voorgeschreven bandenspanning zitten. Nadat er vorig jaar nog relatief lichte straffen werden uitgedeeld voor overtredingen, zou er in 2024 eigenlijk diskwalificatie staan op een te lage bandenspanning. Dat werd in de aanloop naar het MotoGP-seizoen veranderd in tijdstraffen van acht seconden voor vergrijpen in een sprintrace en zestien seconden in een Grand Prix. In ruil daarvoor moeten de rijders nu wel minimaal 30 procent van de ronden in een sprintrace aan de regels voldoen, in de Grands Prix is dat zelfs 60 procent van de ronden.

Márquez is de eerste rijder die dit seizoen tijdens een Grand Prix wordt bestraft voor het overtreden van de bandendrukregels. Wel gebeurde dat dit jaar al tijdens de MotoGP-sprintrace in Jerez. Aldaar raakte Fabio Quartararo zijn podiumplaats kwijt door de overtreding, terwijl ook Raúl Fernández, Fabio di Giannantonio, Jack Miller en Álex Rins in die korte race op de bon werden geslingerd. Overigens was dat deels ook te wijten aan de omstandigheden, omdat het asfalt tijdens die sprintrace deels vochtig was na regenval eerder op de dag.