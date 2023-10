Tijdstraf voor Espargaro na zware race: "Ik kon niet ademhalen"

In Thailand hebben de MotoGP-stewards voor het eerst een tijdstraf uitgedeeld voor het rijden met een te lage bandenspanning. Aleix Espargaro kreeg die twijfelachtige eer, nadat hij in Buriram meer dan de helft van de race onder de minimale bandendruk van de voorband van 1,88 bar reed. Doordat het na Indonesië zijn tweede overtreding was, kreeg de Aprilia-rijder een tijdstraf van drie seconden. De vijfde plaats die hij behaalde in Thailand is hij daardoor kwijt. Na het toepassen van de tijdstraf valt Espargaro terug naar de achtste plek, waardoor Fabio Quartararo, Marc Marquez en Luca Marini een positie opschuiven.

Grote problemen met hitte op Aprilia

Espargaro kampte tijdens de race in Thailand echter met meer problemen. Na afloop ervan verklaarde hij dat hij de zwaarste race van zijn loopbaan achter de rug had, omdat hij door de warmte op de Aprilia amper kon ademhalen in de slotfase. "Het was een moeilijke race. Ik kon eerlijk gezegd niet ademhalen. Het was de zwaarste race van mijn carrière", trapte de rijder uit Granollers na afloop van de race af. "In de laatste drie ronden raakte ik in paniek, want ik probeerde te ademen en dat lukte niet. Ik maakte me dus enorm veel zorgen. Toen ik in de pits aankwam, dacht ik dat ik dood zou gaan doordat ik niet kon ademhalen."

De problemen met het ademhalen werden volgens Espargaro veroorzaakt door de warmte. Het was tijdens de race in Thailand ruim boven de 30 graden Celsius en de luchtvochtigheid was eveneens hoog, waardoor de omstandigheden lastig waren voor de rijders. Dat gold in het bijzonder voor de rijders op een Aprilia RS-GP, een machine die vaker moeite heeft met hitte. "Alle hitte van de motorfiets, het chassis, het motorblok en al het andere komt vanuit het midden rond de brandstoftank en gaat rechtstreeks naar de longen", vervolgde Espargaro, die niet de enige Aprilia-rijder met problemen was. "Maverick [Viñales] is om deze reden afgestapt, hij kon niet ademhalen en ging daarom naar de pits. Raul [Fernandez] vertelde me ook dat hij in het midden van de race niet kon ademhalen. Hij besloot daarom om het tempo te laten zakken en tien seconden te verliezen in het laatste deel van de race."