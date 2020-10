Tijdschema en info: Hoe laat begint de MotoGP GP van Aragon?

MotorLand Aragon is een relatief nieuw circuit op de kalender. De omloop nabij Alcañiz ging in 2009 open, een jaar later werd er voor het eerst een Grand Prix gehouden. Het betekent echter niet dat er geen wegrace-historie ligt in de regio. Tussen 1963 en 2003 werden er regelmatig races gehouden in het stadje. MotorLand Aragon is het zesde circuit waar een Spaanse ronde van het wereldkampioenschap gehouden werd na Jerez, Barcelona, Jarama, Montjuïch en Valencia. Het is bovendien een van de vijf circuits op de kalender waar tegen de klok in gereden wordt.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Aragon?

Zonder de afleiding van de Formule 1 kan de MotoGP-race gewoon weer op het vaste tijdstip aanvangen: zondagmiddag om 14.00 uur. Het tijdschema is daarom logischerwijs weer terug bij het oude.

Vrijdag 16 oktober 2020

Eerste vrije training: 09.55 uur- 10.40 uur

Tweede vrije training: 14.10 uur - 14.55 uur

Zaterdag 17 oktober 2020

Derde vrije training: 09.55 uur - 10.40 uur

Vierde vrije training: 13.30 uur - 14.00 uur

Eerste kwalificatie: 14.10 uur - 14.25 uur

Tweede kwalificatie: 14.35 uur - 14.50 uur

Zondag 18 oktober 2020

Warm-up: 09.40 uur – 10.00 uur

Race: 14.00 uur

Statistieken voor de MotoGP Grand Prix van Aragon

Marc Marquez is met zes overwinningen de meest succesvolle GP-coureur in Aragon. Hij heeft vijf keer gewonnen in de MotoGP en schreef de race ook op zijn naam in de Moto2-klasse. Vorig jaar won de wereldkampioen deze wedstrijd ook, hij vertrok toen van pole-position. Dankzij het succes van Marquez is Honda ook het meest succesvolle merk op Aragon.

Yamaha heeft twee overwinningen op MotorLand Aragon: in 2014 en 2015 won Jorge Lorenzo de race. Ducati’s enige overwinning was de eerste GP van Aragon in 2010, toen Casey Stoner de overwinning pakte.

MotorLand Aragon is een van de vijf circuits waar Valentino Rossi op het hoogste niveau gereden heeft, maar niet een zege achter zijn naam heeft. De andere circuits zijn Austin, de Red Bull Ring, Buriram en Istanbul.

Voor aanvang van de Grand Prix van Aragon staat Fabio Quartararo aan de leiding in het wereldkampioenschap met een totaal van 115 punten. Dat is de laagste score na negen van een kampioenschapsleider sinds de invoering van het huidige puntensysteem in 1993. De Fransman staat 68 punten voor op Johann Zarco op de vijftiende plaats, het kleinste verschil tussen de eerste vijftien races sinds de invoering van het huidige puntensysteem.

Jack Miller maakt tijdens de GP van Aragon zijn 150ste Grand Prix-start. In Frankrijk viel de Australiër uit met een technisch probleem. Vorig jaar stond Miller in Aragon op het podium, hij werd derde.

WK-stand voorafgaand aan de MotoGP Grand Prix van Aragon