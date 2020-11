Tijdschema en info: Hoe laat begint de MotoGP GP van Valencia?

Joan Mir had lang uitgekeken naar het moment dat afgelopen zondag plaatsvond. Hij stond al een tijd aan de leiding van het wereldkampioenschap, maar een race had hij nog niet gewonnen. Met een ijzersterk optreden tijdens de Europese GP begint nu het aftellen richting de wereldtitel. Dit weekend kan het namelijk al zover zijn. Met een podiumplek in Valencia is de wereldtitel binnen voor Mir, zoveel is duidelijk. De overige scenario's staan in dit artikel op een rij.

Voor de veertiende ronde van het wereldkampioenschap en de dertiende MotoGP-race van het seizoen is het circus op het Circuit Ricardo Tormo in Valencia gebleven. Het is voor de 23ste keer dat er een Grand Prix verreden wordt in Valencia, meestal was het circuit gastheer voor de afsluitende ronde van het kampioenschap. Dit jaar is dat niet het geval. Naast het huidige jaar gebeurde dat ook in 2001, toen Valencia de twaalfde ronde van het kampioenschap was.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Valencia?

Vrijdag 13 november 2020

Eerste vrije training: 10.55 uur- 11.40 uur

Tweede vrije training: 14.30 uur - 15.15 uur

Zaterdag 14 november 2020

Derde vrije training: 10.55 uur - 11.40 uur

Vierde vrije training: 14.10 uur - 14.40 uur

Eerste kwalificatie: 14.50 uur - 15.30 uur

Tweede kwalificatie: 15.15 uur - 15.30 uur

Zondag 15 november 2020

Warm-up: 10.00 uur – 10.20 uur

Race: 14.00 uur

Statistieken voor de MotoGP van Valencia

Joan Mir kan tijdens de Grand Prix van Valencia de eerste Suzuki-rijder worden dit in het MotoGP-tijdperk wereldkampioen wordt. Hij zou de opvolger zijn van Kenny Roberts Jr., die in 2000 wereldkampioen werd voor Suzuki. Mir zou bovendien de eerste Moto3-kampioen zijn die een wereldtitel op het hoogste niveau haalt. Ook zou hij de eerste voormalig Red Bull Rookies-kampioen zijn die erin slaagt een wereldkampioenschap in de MotoGP te winnen.

Met Mir heeft de MotoGP dit seizoen een negende verschillende winnaar gekregen. Dat is een evenaring van het record dat in 2016 genoteerd werd. Het is voor het eerst dat er vijf coureurs binnen één seizoen hun eerste MotoGP-race wonnen.

Met een tweede plaats tijdens de GP van Europa is Alex Rins wat betreft het aantal podiums op gelijke hoogte gekomen met Barry Sheene en Wayne Gardner. Rins heeft er nu 52 totaal, waarvan 12 in de MotoGP.

Pol Espargaro scoorde in de Europese GP zijn 49ste podium op het Grand Prix-toneel. Het was al voor de vierde keer dit seizoen dat hij op het ereschavot stond.

Moto2-coureur Thomas Lüthi begint dit weekend in Valencia aan zijn 300ste Grand Prix. Hij staat daarmee op de vierde plaats op de ranglijst aller tijden, achter Valentino Rossi, Loris Capirossi en Andrea Dovizioso.

Suzuki begint dit weekend met een voorsprong van 7 punten op Ducati in het kampioenschap voor constructeurs. De renstal kan het kampioenschap in haar voordeel beslissen als de eerste Suzuki-rijder 18 punten meer scoort dan de eerste Ducati-rijder, 1 punt meer dan de eerste Yamaha-rijder en niet meer dan 3 punten prijsgeeft op de eerste KTM-coureur.

WK-stand voorafgaand aan de Grand Prix van Valencia