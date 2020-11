Tijdschema en info: Hoe laat begint de MotoGP GP van Portugal?

Het MotoGP-wereldkampioenschap werd afgelopen weekend tijdens de Valencia GP voortijdig beslist. Joan Mir mag zich de nieuwe wereldkampioen noemen, hoewel hij met de race zelf niet helemaal tevreden was. Het waren de bibbers die even de overhand namen in het lijf van de jongeman van Mallorca, maar achteraf kon ook hij daarom lachen. Het feestje werd in besloten kring gevierd en dit weekend staat het toetje op het programma. Voor Mir betekent het dat hij nog voor een tweede overwinning kan gaan, voor andere rijders staat er aanzienlijk meer op het spel.

Na zijn derde overwinning van het seizoen staat Franco Morbidelli op pole-position voor de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Het zou een opvallende prestatie zijn voor de Braziliaanse Italiaan, die dit jaar toch een beetje als de underdog gezien werd. Morbidelli heeft nu in totaal 142 punten. Alex Rins is zijn voornaamste concurrent, die staat op 138 punten. Daarachter volgen Maverick Viñales (127 punten), Fabio Quartararo (125 punten), Andrea Dovizioso (125 punten) en Pol Espargaro (122 punten).

Naast het rijderskampioenschap en het kampioenschap voor teams maakt Suzuki ook nog aanspraak op de constructeurstitel. In dat klassement staat het merk op gelijke hoogte met Ducati.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Portugal?

Vanwege het tijdverschil met Portugal beginnen de sessies op Portimao een uur later dan wij in Nederland gewend zijn. Bovendien duren de vrijdagtrainingen langer dan normaal, dit in verband met het nieuwe circuit voor de MotoGP.

Vrijdag 20 november 2020

Eerste vrije training: 11.10 – 12.20 uur

Tweede vrije training: 15.00 – 16.10 uur

Zaterdag 21 november 2020

Derde vrije training: 10.55 – 11.40 uur

Vierde vrije training: 14.30 – 15.00 uur

Eerste kwalificatie: 15.10 – 15.25 uur

Tweede kwalificatie: 15.35 – 15.50 uur

Zondag 22 november 2020

Warm-up: 11.00 – 11.20 uur

Race: 15.00 uur

Statistieken voor de MotoGP Grand Prix van Portugal

De Portugese Grand Prix is in de geschiedenis al vijftien keer gehouden, de eerste vond plaats in 1987. De eerste twee Portugese GP’s werden overigens op Spaanse bodem verreden: in 1987 op Jarama en een jaar later in Jerez.

Het is voor het eerst dat het Algarve International Circuit het decor is voor een Grand Prix-race. Het is daarmee de 72ste verschillende omloop waar een Grand Prix gehouden wordt. In het MotoGP-tijdperk is het pas het 29ste verschillende circuit.

Yamaha is op Portugese bodem de meest succesvolle constructeur met acht overwinningen, kort daarna volgt Honda met zeven overwinningen.

Franco Morbidelli’s overwinning in Valencia was zijn derde van het seizoen, hij staat daarmee op gelijke hoogte met teamgenoot Fabio Quartararo. Het is voor het eerst sinds 2015 (11 overwinningen) dat Yamaha zeven of meer overwinningen scoort.

Morbidelli’s overwinning was de 249ste voor Italië op het hoogste niveau. Het land is daarmee het meest succesvolle land voor Spanje (174 overwinningen) en de Verenigde Staten (154 overwinningen).

Wereldtitels in Moto3 en Moto2 nog te vergeven

In de Moto2-klasse zijn er nog vier rijders die aanspraak maken op de wereldtitel. Enea Bastianini gaat aan de leiding, hij heeft een voorsprong van 14 punten op Sam Lowes. De Brit raakte afgelopen weekend geblesseerd. Ook Luca Marini en Marco Bezzecchi maken nog aanspraak op de wereldtitel, maar dan moet hun landgenoot Bastianini wel in de fout gaan.

In de Moto3-klasse heeft Albert Arenas de kans om zijn eerste wereldtitel te pakken. Ai Ogura en Tony Arbolino zijn zijn enige rivalen. Arenas heeft een voorsprong van 8 punten op Ogura, Arbolino staat op 11 punten van de WK-leider.

WK-stand MotoGP voorafgaand aan de Grand Prix van Portugal

Pos Rijder Punten 1 Joan Mir* 171 - 11 /5 - 20 /2 13 /4 16 /3 20 /2 20 /2 5 /11 16 /3 16 /3 25 /1 9 /7 2 Franco Morbidelli 142 11 /5 - 20 /2 - 1 /15 25 /1 7 /9 13 /4 - 10 /6 25 /1 5 /11 25 /1 3 Alex Rins 138 - 6 /10 13 /4 - 10 /6 11 /5 4 /12 16 /3 - 25 /1 20 /2 20 /2 13 /4 4 Maverick Viñales 127 20 /2 20 /2 2 /14 6 /10 - 10 /6 25 /1 7 /9 6 /10 13 /4 9 /7 3 /13 6 /10 5 Fabio Quartararo 125 25 /1 25 /1 9 /7 8 /8 3 /13 - 13 /4 25 /1 7 /9 - 8 /8 2 /14 - 6 Andrea Dovizioso 125 16 /3 10 /6 5 /11 25 /1 11 /5 9 /7 8 /8 - 13 /4 9 /7 3 /13 8 /8 8 /8 7 Pol Espargaro 122 10 /6 9 /7 - - 16 /3 6 /10 16 /3 - 16 /3 4 /12 13 /4 16 /3 16 /3 8 Jack Miller 112 13 /4 - 7 /9 16 /3 20 /2 8 /8 - 11 /5 - 7 /9 - 10 /6 20 /2 9 Takaaki Nakagami 105 6 /10 13 /4 8 /8 10 /6 9 /7 7 /9 10 /6 9 /7 9 /7 11 /5 - 13 /4 -

* = wereldkampioen