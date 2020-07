Tijdschema: Hoe laat begint de MotoGP GP van Spanje?

De MotoGP-coureurs waren na de pre-season test in Qatar vertrokken naar huis, waarna ze niet veel later terug zouden komen. De uitbraak van het coronavirus zorgde er echter voor dat de rijders niet terug naar het Midden-Oosten konden reizen. De rijders uit de Moto2 en Moto3 kwamen later in actie tijdens de test en bleven om die reden wel gewoon in Qatar. Zij konden ondanks de reisrestricties gewoon racen op het Losail International Circuit.

Vier maanden later staat de start van het MotoGP-seizoen dan toch echt voor de deur. Op het Circuito de Jerez – Angel Nieto worden de eerste twee races van het seizoen verreden. Vorig jaar haalde Yamaha-debutant Fabio Quartararo zijn eerste pole-position in Jerez. Hij ging ook enkele ronden aan de leiding maar viel later uit. Uiteindelijk ging Marc Marquez aan de haal met de overwinning. Alex Rins en Maverick Viñales maakten het podium destijds compleet.

Tijdschema MotoGP Grand Prix van Spanje 2020 – Europese tijden

Vrijdag

Vrije training 1: 09.55 – 10.40 uur

Vrije training 2: 14.10 – 14.55 uur

Zaterdag

Vrije training 3: 09.55 – 10.40 uur

Vrije training 4: 13.30 – 14.00 uur

Kwalificatie 1: 14.10 – 14.25 uur

Kwalificatie 2: 14.35 – 14.50 uur

Zondag

Warm-up: 09.20 – 09.40 uur

Race: 14.00 uur

MotoGP-kalender 2020: