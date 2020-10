Tijdschema en info: Hoe laat begint de MotoGP GP van Teruel?

Voor het weekend van de Aragon GP spraken we over het feit dat er een nieuwe winnaar zou komen op MotorLand Aragon, maar het scheelde niet veel of het was weer een Marquez geweest. Repsol Honda-rookie Alex Marquez kwam sterk naar voren in het tweede deel van de race en leek raceleider Alex Rins zelfs nog even te bedreigen. Uiteindelijk boekte Rins zijn derde MotoGP-zege in Aragon, werd Alex Marquez tweede en is Joan Mir de nieuwe WK-leider. Hij werd derde, Fabio Quartararo scoorde geen enkel punt nadat hij gedurende de race een probleem kreeg met de druk in zijn voorband. Voor de Grand Prix van Teruel heeft de MotoGP-organisatie geluisterd naar de rijders en is er een aangepast tijdschema opgezet. Dit zou de problemen met het op bedrijfstemperatuur brengen van de band, moeten oplossen.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Teruel?

Vrijdag 23 oktober 2020

Eerste vrije training: 10.55 uur- 11.40 uur

Tweede vrije training: 14.30 uur - 15.15 uur

Zaterdag 24 oktober 2020

Derde vrije training: 10.55 uur - 11.40 uur

Vierde vrije training: 14.10 uur - 14.40 uur

Eerste kwalificatie: 14.50 uur - 15.30 uur

Tweede kwalificatie: 15.15 uur - 15.30 uur

Zondag 25 oktober 2020

Warm-up: 09.50 uur – 10.10 uur

Race: 13.00 uur

Statistieken voor de MotoGP Grand Prix van Teruel

Alex Rins bezorgde Suzuki zondag de eerste overwinning op MotorLand Aragon. Daarvoor was de derde plaats van Andrea Iannone in 2017 het beste resultaat. Rins heeft nu twee overwinningen op dit circuit, ook in de Moto3 won hij daar al eens.

Tijdens de Grand Prix van Teruel hebben de rijders van Honda de kans om hun werkgever de 800ste overwinning in de historie van de Grand Prix-racerij te bezorgen.

Maar liefst acht verschillende coureurs zegevierden in de eerste tien races van dit seizoen. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat zoveel coureurs een race gewonnen hebben in de eerste tien races. Andere seizoenen met acht winnaars of meer per seizoen zijn 2000 (acht winnaars) en 2016 (negen winnaars).

Honda heeft dit seizoen nog geen race gewonnen in de motoGP. Het is de eerste keer sinds 1982 dat Honda geen race gewonnen heeft in de eerste tien wedstrijden van het jaar.

Joan Mir is de nieuwe leider in het MotoGP-kampioenschap. Hij is de eerste Suzuki-rijder aan de leiding van het kampioenschap sinds Kenny Roberts Jr., die wereldkampioen werd in 2000.

Mir staat aan de leiding van het kampioenschap, maar heeft nog geen race gewonnen. Hij is de eerste rijder in de historie van het wereldkampioenschap die dat gepresteerd heeft. Mir heeft 121 punten, het laagste puntenaantal voor een kampioenschapsleider sinds de invoering van het huidige puntensysteem in 1993.

WK-stand voorafgaand aan de Grand Prix van Teruel