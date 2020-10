Tijdschema en info: Hoe laat begint de MotoGP GP van Frankrijk?

Het is voor de 32ste keer dat er een Grand Prix plaatsvindt op Le Mans, inclusief de ‘Vitesse du Mans’ in 1991. Dat is het enige jaar dat er in hetzelfde jaar twee GP’s op Franse bodem gehouden werden. Le Mans was in 1969 voor het eerst toneel voor een Grand Prix. De 500cc-race werd destijds gewonnen door Giacomo Agostini van MV Agusta. Hij zette al zijn concurrenten op een rondje achterstand. In 2000 keerde de sport terug op Le Mans en sindsdien is men gebleven.

Nog nooit klonk de Marseillaise na afloop van een MotoGP-race, WK-leider Fabio Quartararo kan daar verandering in brengen als hij zondag als eerste de meet passeert.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Frankrijk?

Wederom valt de MotoGP-race van zondag samen met de Formule 1 en dus heeft de organisatie besloten om de starttijd van de wedstrijd een uur naar voren te halen. De tijden van de sessies op vrijdag en zaterdag blijven zoals normaal, maar de race begint zondagmiddag om 13.00 uur en vindt dus plaats voor de Moto2 en de tweede MotoE-race.

Vrijdag 9 oktober 2020

Eerste vrije training: 09.55 uur- 10.40 uur

Tweede vrije training: 14.10 uur - 14.55 uur

Zaterdag 10 oktober 2020

Derde vrije training: 09.55 uur - 10.40 uur

Vierde vrije training: 13.30 uur - 14.00 uur

Eerste kwalificatie: 14.10 uur - 14.25 uur

Tweede kwalificatie: 14.35 uur - 14.50 uur

Zondag 11 oktober 2020

Warm-up: 09.30 uur - 09.50 uur

Race: 13.00 uur

Statistieken voor de MotoGP Grand Prix van Frankrijk

Jorge Lorenzo is de meest succesvolle coureur in de Grand Prix van Frankrijk. Hij won er maar liefst vijf keer in zijn tijd als MotoGP-rijder, maar voegde de race ook al op zijn palmares toen hij nog in de 250cc-klasse reed. Marc Marquez won er vier keer, waarvan drie keer in de MotoGP.

Honda is met vijftien overwinningen op het hoogste niveau de meest succesvolle fabrikant in Frankrijk. Vorig jaar stond Marquez nog op pole-position en hij won de race vervolgens ook. Het was voor Honda de 300ste overwinning in de hoogste klasse. Een jaar eerder won Marquez ook al.

Yamaha zegevierde in 2017 voor het laatst op Le Mans, destijds pakte Maverick Viñales de overwinning. Het zou dit weekend zomaar de beurt kunnen zijn aan Fabio Quartararo, hij zou daarmee de eerste Franse winnaar op eigen bodem zin. In 2017 kwam Johann Zarco tot de tweede plaats, twee keer eerder lukte het een Franse coureur in de zwaarste klasse om tot het podium te geraken: Raymond Roche werd tweede in 1985, Christian Sarron werd derde in 1987.

Het weer speelt de coureurs nogal eens parten, ondanks dat de Franse GP op Le Mans vaak gehouden wordt aan het begin van de zomer. Van de achttien races in het MotoGP-tijdperk viel er in negen op enig moment regen (bij de start of gedurende de wedstrijd). Sinds 2014 is het tijdens de races overigens altijd droog gebleven.

WK-stand voorafgaand aan de MotoGP Grand Prix van Frankrijk