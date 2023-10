Marc Marquez debuteerde in 2013 in de MotoGP als nieuwe fabriekscoureur van Repsol Honda. De samenwerking tussen beide partijen groeide uit tot een waar succesverhaal met meteen in het eerste jaar al een wereldtitel. Het bleek de eerste van zes kampioenschappen die de inmiddels 30-jarige coureur tussen 2013 en 2019 zou behalen. In 2020 kwam de succesvolle reeks echter abrupt ten einde door een zware crash van Marquez in Jerez, waardoor hij zijn rechterarm zodanig blesseerde dat hij daar in de daaropvolgende jaren maar liefst vier keer aan geopereerd moest worden. Eenmaal verlost van het blessureleed bleek de Honda RC213V echter ver te zijn teruggevallen in de pikorde.

Een teleurstellende campagne in 2023, die tot dusver alleen in Japan een zondagse podiumplaats opleverde, zorgde de afgelopen maanden al voor de nodige geruchten over de toekomst van Marquez. Ondanks een tot eind 2024 doorlopend contract werd hij in verband gebracht met een vroegtijdig vertrek, iets wat woensdag bevestigd werd door Honda. Gresini Ducati is de voornaamste gegadigde om de Spanjaard over te nemen en volgend jaar aan de zijde van broertje Alex Marquez te laten racen. Zodra daar de bevestiging van komt, wordt het verhaal dat de motorsportwereld de afgelopen maanden in zijn greep hield eindelijk afgesloten. Toch is de weg richting de sensationele scheiding van Marquez en Honda niet van de ene op de andere dag ingeslagen.

Zondag 19 juli 2020: Grand Prix van Spanje

Het begin van het einde tussen Marquez en Honda kan herleid worden naar de dag dat de koers van de MotoGP veranderde. In de winter voorafgaand aan de Spaanse GP van 2020 tekende Marquez een nieuwe vierjarige deal bij Honda, die naar verluidt zo'n 100 miljoen euro waard was en bevestigde hoe sterk de relatie was. Enkele weken later volgde de uitbraak van de coronapandemie, die over de hele wereld - en dus ook in de MotoGP - voor chaos zorgde. Het kampioenschap had door de pandemie geen andere keuze dan de kalender helemaal opnieuw op te stellen met uitsluitend races op Europese bodem.

Marc Marquez tijdens zijn inhaalrace in Jerez, vlak voordat het noodlot toesloeg. Foto: Honda Racing

In Jerez volgde in juni eindelijk de start van het MotoGP-seizoen, maar voor Marquez bleek het meteen ook het einde. Na een uitstapje door het grind in de openingsronde knokte hij zich knap terug naar een podiumpositie, toen hij een zware highsider meemaakte. Daarbij brak de coureur uit Cervera zijn rechter bovenarm, waaraan hij de dinsdag na de race voor het eerst werd geopereerd. Vier dagen later stapte Marquez nog op voor de trainingen van de GP van Andalusië, om vanaf de vierde vrije training alsnog toe te kijken. Door op de motor te stappen werd de titaniumplaat in de bovenarm echter te zwaar belast, waardoor deze eenmaal thuis de geest gaf. Daarna volgden nog twee operaties, die hem tot de derde race van 2021 aan de kant hielden. In de tussentijd was Honda echter haar kompas kwijt en sloeg het met de ontwikkeling van de RC213V een andere weg in dan die men met Marquez had gevolgd. De eerste steen van het pad richting de aankondiging van afgelopen woensdag werd zo gelegd.

Zondag 20 juni 2021: Grand Prix van Duitsland

De eerste races na de terugkeer van Marquez verliepen nog wat moeizaam, doordat hij zijn rechterarm maar beperkt kon bewegen. Desondanks slaagde hij er op de Sachsenring, een van zijn succesvolste circuits, in om weer eens een race te winnen. Zowel op het podium als in de persconferentie liet Marquez vervolgens zijn tranen de vrije loop, iets wat hij tot dat moment vrijwel altijd kon voorkomen door een muur op te werpen en zijn emoties te camoufleren. Ook in Austin en de tweede race in Misano kwam hij nog als winnaar uit de bus, om zijn seizoen twee races voor het einde te beëindigen. Bij een trainingscrash had hij namelijk diplopie opgelopen. Ondanks zijn fysieke beperking liet Marquez echter wel zijn klasse zien, terwijl de aanstaande problemen met Honda nog onder de radar bleven.

Donderdag 2 juni 2022: De laatste operatie

Na acht Grands Prix in 2022 besloot Marquez om naar Minnesota af te reizen om een vierde operatie aan zijn rechter bovenarm te ondergaan. In de Mayo Clinic corrigeerde dr. Joaquin Sanchez Sotelo de rotatie van de bovenarm van dertig procent, die het de Honda-rijder onmogelijk maakte om op een conventionele manier te rijden. De operatie verliep succesvol en na het missen van zes races keerde Marquez in Aragon terug voor de slotfase van het seizoen, waarin hij zich fysiek wilde voorbereiden op het komende voorseizoen. Desondanks pakte hij in Japan pole in een natte kwalificatie, gevolgd door de tweede plek in de GP van Australië. De RC213V was op dat moment al verre van de beste motorfiets op de grid, maar Marquez haalde er wel meer uit dan de rest van de Honda-rijders.

In Australië pakte Marquez een podiumplek, wat tot de GP van Japan van afgelopen weekend zijn laatste zou blijken. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Voorseizoen en eerste races 2023: Alarmbellen gaan af

Hoewel Marquez bij aankomst bij de wintertest in Sepang nog niet volledig fit was, begon hij zich meer beperkt te voelen door het gebrek aan tractie van zijn motorfiets dan door zijn fysieke gesteldheid. Daarmee onderstreepte hij in toenemende mate welke tekortkomingen de RC213V had. In Portugal opende hij vervolgens met een podiumplek in de eerste sprintrace, om daarna op zondag een behoorlijke crash te veroorzaken. Die diende tevens als metafoor voor wat volgde: Marquez probeerde meer uit de motor te halen dan mogelijk was. Door een fractuur in zijn hand miste de Spanjaard drie races.

In Frankrijk keerde Marquez terug, om op zondag opnieuw uit de race te crashen. Dat recept werd in de daaropvolgende ronde in Italië herhaald, toen hij weer over de limiet van de Honda ging in het gevecht om de podiumplekken. Het geduld van Marquez begon langzaam op te raken, wat zich vertaalde in wat hij vertelt over het gebrek aan reactie bij Honda. De uitspraken werden steeds explicieter: "Het is moeilijk om te weten wat er gebeurt in Japan, maar sinds het begin van het seizoen hebben we alleen een nieuw chassis ontvangen, verder weinig." Het dieptepunt van het seizoen moest dan echter nog komen...

Zondag 11 juni 2023: Het begin van het einde

Na meerdere waarschuwingen aan het adres van het management van HRC en enkele publieke kritieken sprak Marquez in Mugello met Shiniji Aoyama, de een na hoogste directeur van Honda Motor. In dat gesprek stelde hij dat zijn frustratie een grens kent. "De meeting ging goed, dat is altijd het geval. Daarna zien we wat er gebeurt", antwoordde hij destijds op een vraag van Motorsport.com. Daarna volgden in Silverstone en Spielberg nog gesprekken met Hikaru Tsukamoto, hoofd tweewielers bij Honda. Aan hem vroeg Marquez veranderingen bij de technische afdeling van HRC, zodat het de strijd aan kon gaan met de Europese fabrikanten. Toch benadrukte hij iedere keer als hij daar vragen over kreeg: "Ik ben slechts de coureur, ik ben niet degene die de technische staf kiest."

Zondag 18 juni 2023: De nachtmerrie van de Sachsenring

Op het circuit waar hij tot dan toe al zijn MotoGP-starts had gewonnen, zonk Marquez tot de bodem. Op de Sachsenring crashte de Spanjaard in tweeënhalve dag maar liefst vijf keer. Na de laatste crash besloot hij om niet op te stappen voor de race. "De balans betaalde zich niet uit. Voor een podium is dat het risico nog waard, maar niet voor P7 op P10", zei hij. Het besluit was een grote verandering in de aanpak van Marquez, die voorheen nooit terugdeinsde voor de angst voor crashes of blessureleed. In Assen gaf hij de nieuwe aanpak meer gewicht mee door voor de race opnieuw af te haken, ditmaal doordat er een scheurtje in zijn rib werd geconstateerd.

Marc Marquez rent na zijn crash in Q2 in Duitsland terug naar de pits voor zijn tweede motorfiets. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Augustus en september 2023: Kwellende onzekerheid

Gresini weigerde bekend te maken wie in 2024 de teamgenoot van Alex Marquez wordt en dat deed de wenkbrauwen fronsen. Eerst herhaalde Marc Marquez keer op keer dat hij een doorlopend contract had bij Honda. Toch gaf hij in de winter van 2022 in een interview met Motorsport.com al toe dat het winnen van de wereldtitel zijn grootste droom was. Het liefste deed hij dat met Honda, maar als dat merk hem niet de juiste tools kon geven, stond hij ook open voor een overstap naar een ander merk.

De dagen en races verstreken, maar met een reactie komt Honda niet echt. Daardoor erkende Marquez openlijk dat hij overweegt om het nest van HRC te verlaten. Gevraagd naar zijn toekomst herhaalde hij nu dat hij werkte om "het project te verbeteren voor de toekomst", maar hij specificeerde niet of hij daar zelf onderdeel van zou zijn. De test na de GP van San Marino verliep vervolgens rampzalig, stelde een lid van de garage van Marquez. Marquez zag het geplande prototype voor 2024 niet als een succes en zijn vertrek leek daardoor steeds waarschijnlijker.

GP's van India en Japan 2023: De scheiding wordt voltrokken

Het plan van Honda's managers om vooral Europese engineers aan te trekken, waarmee ze Marquez hoopten te overtuigen om zijn contract op zijn minst uit te dienen, mislukte. In India werd algemeen technisch directeur Shinichi Kokubu ontslagen en opgevolgd door Shin Sato, die tot dat moment aan het roer stond van de ontwikkeling van de RC213V. Marquez interpreteerde dat deze verandering weinig zoden aan de dijk zou zetten en landde vervolgens in Tokio met het idee om zijn elfjarige samenwerking met Honda te beëindigen. Het merk respecteerde dat en hield hem niet tegen. Na meerdere meetings in Motegi waren beide partijen het eens over het beëindigen van de succesvolste samenwerking in de geschiedenis van Honda.

Het definitieve bericht liet dan nog even op zich wachten, maar op woensdag 4 oktober 2023 was het zover: de scheiding werd wereldkundig gemaakt...