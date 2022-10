Na een afwezigheid van ruim honderd dagen kwam Marc Marquez begin september terug in de MotoGP. Na de vierde operatie aan zijn bovenarm heeft de coureur weer hoop om zijn beste niveau uit 2019 te behalen, maar daarvoor moet de Honda RC213V wel meewerken. De radicaal veranderde machine die voor 2022 gepresenteerd werd, is niet de verbetering gebleken waar iedereen met een Honda-hart op hoopte. Sinds de Misano-test waar Marquez terugkeerde, heeft de zesvoudig MotoGP-wereldkampioen veel nieuw materiaal moeten testen. Hij gaf toe zelfs bereid te zijn goede resultaten in de huidige jaargang op te geven voor geslaagd testwerk.

In Maleisië werd volgens Marquez duidelijk waarom Honda urgent aan de slag moet met een verbeterde machine. Hij verloor ten opzichte van de andere machines veel op de rechte stukken en stelt dat Honda op alle vlakken moet werken aan een betere machine. Hij staat er wat dat betreft momenteel overigens grotendeels alleen voor. Hoewel Marquez dankzij zijn prestaties uit het verleden logischerwijs de belangrijkste rol heeft in de ontwikkeling van de nieuwe machine, heeft hij momenteel geen teamgenoten die testwerk uitvoeren. Alex Marquez en Pol Espargaro vertrekken aan het eind van dit seizoen bij Honda, LCR-rijder Takaaki Nakagami zit in de lappenmand. “We hebben afgelopen weekend hard gewerkt, ik heb alles gedaan wat ze mij vroegen”, zegt Marquez. “Maar nu is het aan de fabriek in Tokyo. Als je hier in Sepang geen sterke krachtbron hebt en grip tekortkomt, dan kun je Superman zijn maar dan kom je nergens.”

Terwijl ze bij Honda gedurende de raceweekenden veel moeten doen, hebben andere merken hun concept voor 2023 grotendeels klaar. KTM-rijder Brad Binder heeft al veel gereden met de 2023-motor (afgezien van de krachtbron). Ook van Ducati worden geen radicale veranderingen verwacht, de Desmosedici staat bekend als de meest complete motor van de huidige grid. Zover is Honda nog helemaal niet. Het merk experimenteert nog volop met verschillende frames en ook de inmiddels bekende Kalex-achterbrug wordt af en aan gebruikt. "We lopen achter op schema", constateert Marquez. “In Misano heeft iedereen een volledig nieuwe motor getest en wij nog niet. We krijgen maar één kans omdat we nog maar één kans hebben. We hebben nog een kans, de motor die we in februari tijdens de Sepang-test krijgen is hoogstwaarschijnlijk ook de motor waarmee we het seizoen moeten beginnen. Ik weet niet of we tijdens de post-season test in Valencia nieuwe onderdelen krijgen, maar dat zou zeker helpen”, besluit een bezorgde Marquez.