Was het in de eerste vrije training al behoorlijk warm, in de middag liep de temperatuur op de baan helemaal op. De officiële meetapparatuur kwam tot een baantemperatuur van maar liefst 53 graden Celsius. De omstandigheden waren daarmee aanzienlijk langzamer, maar de snelle tijden kwamen desondanks in rap tempo. Francesco Bagnaia en Pol Espargaro waren twee van de coureurs die vroeg in de sessie progressie boekten. Ook Brad Binder meldde zich met een snellere tijd in de top-tien. Het was echter Marco Bezzecchi die vroeg in de sessie op de eerste plaats stond. De jonge Italiaan klokte 1.40.577 op de GP21 en stond daarmee enige tijd aan kop.

Aleix Espargaro was echter de eerste die er ook in slaagde om de snelste tijd uit de ochtendsessie, gereden door Alex Rins van Suzuki, uit de boeken te rijden. Op medium-medium kwam hij halverwege de sessie tot 1.40.067. De Aprilia-coureur stond dit seizoen al vijf keer op het podium en zag er op vrijdag in Barcelona ook weer heel indrukwekkend uit. In de slotfase van de tweede vrije training kwamen de coureurs echter voor een laatste keer op de baan om nog een aanval op de snelste tijd te doen. Espargaro’s teamgenoot Maverick Viñales is tot nu toe niet uitgeblonken in de kwalificatieruns, maar hij dook als eerste de 1.39’ers in toen hij met de zachte achterband in actie kwam. Hij klokte 1.39.884 en volgde zijn ronde op met vier absoluut snelste tijden om naar 1.39.705 te gaan.

Na een crash in de ochtend toonde ook Jorge Martin verbetering. Hij stond kort op de tweede plek, Francesco Bagnaia verbeterde zich kort daarna naar de tweede plek met een 1.39.950. Het wachten was op Aleix Espargaro. Hij deed aan het eind van de training nog een duit in het zakje. Hij reed 1.39.402 en dat was genoeg voor de snelste tijd aan het eind van de eerste trainingsdag. In het Aprilia-kamp was de stemming opperbest, Viñales verdedigde de tweede plek. Enea Bastianini ging met een late verbetering naar de derde plek voor Francesco Bagnaia en Jorge Martin. Brad Binder deed van zich spreken met de zesde tijd terwijl de onzichtbare Jack Miller zich aan het eind van de sessie opwerkte naar de zevende plek met 1.40.095.

Fabio Quartararo leek een moeizame dag te hebben en was zelfs langzamer dan teamgenoot Franco Morbidelli. Dat veranderde in de slotseconden van de tweede training toen de wereldkampioen een 1.40.123 klokte en daarmee net aan Morbidelli voorbijging. Alex Rins was de enige coureur uit de ochtendsessie die zich niet verbeterde, hij stond desondanks negende voor Morbidelli op P10. Pol Espargaro eindigde als eerste Honda-rijder net buiten de top-tien op de elfde plek met LCR Honda-rijder Takaaki Nakagami daar net achter.

Fabio di Giannantonio was de beste rookie in de sessie, hij werd dertiende. Marco Bezzecchi kon zijn sterke begin niet omzetten in een sterke eindfase, hij moest genoegen nemen met de veertiende plek maar stond nog altijd nipt voor teamgenoot Luca Marini. Joan Mir dacht een oplossing gevonden te hebben voor zijn remproblemen, maar voorlopig lijkt het erop dat er verder gezocht moet worden bij Suzuki. Hij eindigde met 1.40.650 op de zestiende plaats.

Zaterdagochtend gaat de MotoGP verder met de derde vrije training. De sessie begint om 9.55 uur.

Uitslag: Tweede vrije training MotoGP Grand Prix van Catalonië