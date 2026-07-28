De kwaliteiten waarmee Marc Marquez zich onderscheidt van elke andere MotoGP-rijder

Het is 14 jaar geleden dat Marc Marquez in de MotoGP arriveerde en de recordboeken begon te herschrijven.

Wat de Ducati-ster op de baan kan, is eindeloos geanalyseerd. Van zijn spectaculaire reddingen tot zijn beroemde block passes en zijn indrukwekkende racecraft: Marquez is een belangrijk onderdeel geworden van de folklore van de MotoGP.

Blessures hebben hem vastberadener dan ooit gemaakt om terug te keren, en zijn titeltriomf in 2025 was nog een bewijs van zijn vasthoudendheid. Met ervaring is Marquez ook minder fout- en crashgevoelig geworden, waardoor zijn fysieke conditie het enige zwakke punt in zijn arsenaal blijft.

Ondanks het feit dat Marquez nog steeds in de titelstrijd zit hoewel dat hij niet volledig fit is - en twee races heeft gemist - zegt veel over zijn niveau in de MotoGP.

Maar Marquez' grootste sterke punten beperken zich niet tot de baan. Weinig mensen zijn beter geplaatst om uit te leggen wat hem achter de schermen bijzonder maakt dan zijn crewchief Marco Rigamonti.

De Italiaan sloeg de handen ineen met Marquez toen die in 2025 overstapte naar het fabrieksteam Ducati Team. Hoewel ze nog geen twee jaar hebben samengewerkt, bouwden de twee snel een verstandhouding op, en Marquez rekent Rigamonti nu tot zijn kerngroep.

Rigamonti heeft tijdens zijn periode in de MotoGP met meerdere racewinnaars gewerkt, maar hij vindt dat het gebied waarop Marquez uitblinkt zijn technische feedback is. In een klasse waarin de marges zo klein zijn, maakt Marquez’ precieze input het voor Ducati gemakkelijker om zwakke punten aan te pakken en zich op belangrijke sterke punten te richten.

“Hij weet heel goed wat er op de motor is gebeurd. Hij begrijpt het heel goed,” vertelde Rigamonti aan Motorsport.com.

“Hij kan de data te bekijken en [het] punt [aan geven] waarvan hij denkt: ‘Ik heb daar een probleem.’

“Dus voor ons is het eenvoudiger om het te begrijpen en te proberen een oplossing te vinden. Toch zegt hij altijd: ‘Ik voelde dit, maar misschien voelde ik iets verkeerd’. Dus hij helpt ons te begrijpen wat er op de motor is gebeurd.

“En als we hem iets extra’s vragen, is hij nauwkeuriger dan andere rijders. Daardoor kunnen we beter analyseren en misschien het probleem verhelpen.”

Marc Marquez, Ducati Team, Marco Rigamonti Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Rigamonti zei dat Marquez uitzonderlijk goed is in het aanwijzen waar hij tijd wint of verliest, en daarmee Ducati helpt in de strijd tegen Aprilia in 2026.

“In feite is hij in staat om te analyseren waar hij verliest ten opzichte van de anderen,” zei Rigamonti.

“Of hij dan verliest doordat het aan hem ligt of aan zijn motor, is ons werk. Maar hij is nauwkeurig in het analyseren waar we sterk zijn en waar we verliezen.

“Dus dat helpt ons enorm om te proberen de motor te verbeteren.”

Rigamonti vindt ook dat Marquez nooit iets laat liggen en elke keer dat hij de pitlane verlaat het maximale uit de motor haalt.

“Als rijder is wat heel goed is en wat wij erg waarderen, dat wanneer hij de helm opzet, je weet dat hij 100% geeft. Altijd, in elke situatie.

“Dat is het beste voor ons, want als het resultaat niet komt, kun je nooit zeggen: ‘misschien had de rijder iets meer kunnen doen’. In zijn geval niet. Hij benut altijd 100% van het potentieel van de motor.

Altijd eerlijk

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

In de afgelopen 18 maanden zag Rigamonti hoe Marquez het kampioenschap domineerde, last kreeg van zelftwijfel door een nieuwe schouderblessure en na een operatie geleidelijk weer opkrabbelde.

Gedurende die periode, zegt hij, probeerde Marquez nooit te verbergen wat er echt aan de hand was.

“Als het gebrek aan performance in een bepaalde bocht te maken had met zijn fysieke conditie, was hij eerlijk en zei hij: ‘nee, ik rijd niet op een goede manier’. Dus dat is altijd duidelijk,” zei hij.

“Ook vorig jaar, toen hij fit was, als het probleem in één bocht te maken had met zijn rijstijl, had hij er geen probleem mee om dat te zeggen.

“[Dit jaar] was het enige wat we zagen zijn gezicht. Hij was niet blij. Dus dat betekent dat hij dacht dat er iets niet goed was in zijn lichaam. Dat is duidelijk.

“In Mugello begonnen we aan zijn gezicht te zien dat hij behoorlijk blij was, omdat hij begreep dat hij het probleem misschien had opgelost. De mentaliteit kun je onmiddellijk aan zijn gezicht zien, omdat hij een eerlijke kerel is. Dus als hij niet blij is, is dat gemakkelijk te begrijpen.”

Deze eerlijkheid zorgt ook voor een vriendelijkere sfeer binnen de fabriek, iets wat Rigamonti waardeert.

“En als persoon is hij eerlijk. Dus je weet altijd wat hij denkt, wat hij doet. “Hij vindt het heel leuk om plezier met ons te hebben, omdat hij weet dat als iedereen om hem heen gelukkig is, de sfeer ook goed is en dit ook helpt voor de performance.

“Dus hij is een aardige kerel die het heel leuk vindt om bij ons te zijn.”