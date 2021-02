Thaise overheid zet streep door MotoGP-race in 2021

Vorig seizoen werd de race op Buriram als een van de wedstrijden geslachtofferd als gevolg van de pandemie. De afspraak keerde ook niet terug op de herziene kalender omdat het MotoGP-kampioenschap volledig in Europa afgewerkt werd. Het virus heeft de wereld nog steeds in zijn greep. Daardoor werden eerder de Amerikaanse en Argentijnse GP’s al geschrapt en uitgesteld. Vorige week werd ook al duidelijk dat Dorna een tweede Grand Prix in Qatar gepland heeft voordat de derde ronde gehouden wordt in Portugal.

De Bangkok Post meldt nu dat de lokale autoriteiten in Thailand besloten hebben om de start van het nieuwe vijfjarige contract met Dorna met een jaar uit te stellen tot 2022. Officieel is de race nog niet van de kalender verdwenen, Motorsport.com heeft Dorna om opheldering gevraagd. De Thaise GP stond gepland voor 10 oktober en was onderdeel van een back-to-back met de Japanse GP in Motegi. Ook staan de Australische en Maleisische GP gepland in dezelfde maand. Het annuleren van de race in Thailand roept echter ook vragen op over het doorgaan van de andere overzeese wedstrijden.

Naar verwachting moet de MotoGP ook nog beroep doen op het resterende reservecircuit dat op de kalender stond. Het Algarve Circuit (dat nu dus al op de kalender staat) stond daar samen met het Russische Igora Drive en het Mandalika Street Circuit in Indonesië. Dat laatste circuit is nog in aanbouw en Igora Drive stond niet meer op de reservelijst toen de MotoGP een nieuwe versie van de kalender deelde.

Duidelijk is in ieder geval dat er dit jaar niet gereden gaat worden op Brno. Dorna maakte dinsdag eveneens bekend dat de wintertests voor Moto2 en Moto3 verplaatst worden van Jerez naar Qatar.