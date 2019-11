Quartararo snelste op eerste dag MotoGP-test Valencia

Quartararo noteerde dinsdag halverwege de namiddag niet alleen de snelste tijd, hij crashte ook nog eens op hoge snelheid. De Fransman was een van de coureurs die ten val kwam in bocht 10. De crash was snel, maar onschuldig. De buiteling door de grindbak was echter ongelukkig. Hij kreeg een flinke klap te verwerken, maar voelde zich goed genoeg om aan het eind van de dag nog buiten te komen. De Yamaha-rijder voltooide in totaal 82 ronden.

Ook de tweede en derde plaats waren voorbehouden aan Yamaha-rijders. Maverick Viñales reed 66 ronden en eindigde op anderhalve tiende. Franco Morbidelli had net als Quartararo wat nieuwe onderdelen tot zijn beschikking en kwam tot een 1.30.650 als snelste tijd. De Italiaan reed 71 ronden. Andrea Dovizioso eindigde met de Ducati op de vierde plaats, de vicekampioen had in Valencia een nieuw chassis tot zijn beschikking en kwam daarnaast nog met de GP19 in actie.

MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez werkte zestig ronden af, maar kwam maar beperkt in actie met het prototype voor 2020. De Spanjaard had daarvan een exemplaar tot zijn beschikking en crashte die machine in bocht 13. Marquez zelf bleef ongedeerd, de machine was zwaar beschadigd. De sessie werd vanwege de ravage in de grindbak stilgelegd. HRC heeft uitgesloten dat die machine woensdag weer op de baan zal verschijnen. Marquez komt dan met een hybride-versie van de 2019-machine in actie.

Suzuki-rijders Joan Mir en Alex Rins kwamen dinsdag met een verbeterde krachtbron in actie, zij eindigden op de zesde en zevende plaats. Pol Espargaro was op de achtste plaats de beste van de KTM-rijders, de Spanjaard had een nieuwe versie van de KTM RC16 tot zijn beschikking. Valentino Rossi werkte maandag voor het eerst met zijn nieuwe crew-chief David Muñoz. Het was een productieve dag voor de Italiaan, hij reed 73 ronden met een 1.31.012 als snelste tijd.

Jack Miller maakte de top-tien compleet, hij mocht een paar onderdelen testen voor Pramac Ducati maar kwam met overwegend dezelfde machine in actie. Hij eindigde voor Cal Crutchlow en merkgenoot Danilo Petrucci. De Italiaan was dinsdag de minst productieve coureur, hij hield het na tien ronden voor gezien. De Italiaan verklaarde na afloop last te hebben van een peesontsteking in zijn schouder, die weer opspeelde na de crash tijdens de race in Valencia. Hij reed drie ronden op het nieuwste chassis van Ducati en sloot de dag af met de twaalfde tijd.

Van de debutanten was Iker Lecuona de snelste op de dertiende plaats. De Tech 3-coureur kwam tot 57 ronden op zijn vierde werkdag in de MotoGP. Brad Binder was de andere debutant bij KTM, hij werkte maar liefst 70 ronden af en kwam tot een 1.32.645 als snelste ronde.

Het debuut van Alex Marquez bij Repsol Honda verliep aanvankelijk niet heel succesvol, maar hij herstelde zich gedurende de dag. De 23-jarige werkte vanuit de LCR-pitbox omdat Stefan Bradl voor Repsol Honda reed. Marquez kwam wel in actie met de 2019-machine, maar na een eerste run van acht rondjes crashte hij in bocht 10. De Honda (de 2019-machine van Cal Crutchlow) was flink beschadigd en het duurde enige tijd voordat hij weer op de baan verscheen. Uiteindelijk reed de Moto2-kampioen zo’n 53 ronden met een 1.32.873 als snelste tijd.

De crash van Marquez was een ‘typische crash’ op het circuit van Valencia, hij was zeker niet de enige die op dat punt in de mist ging. Even na hem ging ook Aprilia-tester Bradley Smith op dat punt onderuit, later op de dag deed Stefan Bradl hetzelfde. Ook Bradl ging onderuit toen hij op de 2020-versie van de Honda reed. De crash van Bradl zorgde ervoor dat de rode vlag getoond moest worden zodat de hulptroepen de ravage in de grindbak op konden ruimen. In totaal werd de testdag drie keer onderbroken door een rode vlag door de crashes van Bradl, Quartararo en Marc Marquez.

Woensdag is de tweede dag van de Valencia-test. De baan opent om 10.00 uur en er wordt getest tot 17.00 uur.

Slider Lijst Alex Marquez, Repsol Honda Team 1 / 8 Foto door: Alex Marquez Alex Marquez, Repsol Honda Team 2 / 8 Foto door: Alex Marquez Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing 3 / 8 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 4 / 8 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 5 / 8 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 na een crash 6 / 8 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Repsol Honda Team 7 / 8 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 8 / 8 Foto door: Matteo Nugnes

Test Valencia - Uitslag Dag 1

Pos. Rijder Motor Tijd/Verschil Ronden 1 Fabio Quartararo Yamaha 1.30.163 82 2 Maverick Viñales Yamaha +0.164 66 3 Franco Morbidelli Yamaha +0.487 71 4 Andrea Dovizioso Ducati +0.502 58 5 Marc Marquez Honda +0.535 60 6 Joan Mir Suzuki +0.648 63 7 Alex Rins Suzuki +0.795 76 8 Pol Espargaro KTM +0.811 58 9 Valentino Rossi Yamaha +0.849 73 10 Jack Miller Ducati +0.967 43 11 Cal Crutchlow Honda +1.020 69 12 Danilo Petrucci Ducati +1.270 10 13 Iker Lecuona (r) KTM +1.482 57 14 Andrea Iannone Aprilia +1.511 54 15 Tito Rabat Ducati +1.612 53 16 Aleix Espargaro Aprilia +1.652 45 17 Dani Pedrosa (t) Honda +1.700 52 18 Michele Pirro (t) Ducati +1.853 38 19 Karel Abraham Ducati +1.871 47 20 Bradley Smith (t) Aprilia +1.927 50 21 Brad Binder (r) KTM +2.482 70 22 Stefan Bradl (t) Honda +2.670 25 23 Alex Marquez (r) Honda +2.710 53 - Mika Kallio (t) KTM -

(r) rookie ; (t) testrijder