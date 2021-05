Viñales productief en snelste op MotoGP-testdag in Jerez

Een dag na de Grand Prix van Spanje hadden MotoGP-coureurs een hele dag tijd om ontwikkelingswerk te doen. Viñales was met een 1.36.879 de snelste coureur op de baan. Die tijd was maar een tiende langzamer dan de poletijd van Quartararo op zaterdag, al waren de omstandigheden tijdens de kwalificatie een stuk minder gunstig. Ook was het gripniveau op de maandag na de race een stuk beter dan normaal. Viñales liet Suzuki-rijders Alex Rins en Joan Mir achter zich. Rins was slechts drie honderdsten langzamer, Mir gaf meer dan vier tienden toe op zijn landgenoot.

Takaaki Nakagami eindigde op de vierde plaats, dezelfde positie als tijdens de race. Johann Zarco was de snelste van de Ducati’s op de vijfde plaats. Pol Espargaro was zondag na de Spaanse GP niet te spreken over de werkwijze van Honda en kreeg maandag een flinke berg huiswerk. De jongste van de Espargaro-broers reed meer dan negentig ronden en sloot af met de zesde tijd. Hij was zes tienden langzamer dan Viñales.

Miguel Oliveira zocht tijdens de test naar een verklaring voor de teleurstellende race van zondag. De Portugees klokte de zevende tijd en hield het na 72 ronden voor gezien. Het Italiaanse drietal Luca Marini, Franco Morbidelli en WK-leider Francesco Bagnaia maakten de top-tien compleet. Voor Morbidelli was het met zijn 2019-motor vooral zaak om te experimenteren met de afstelling, de Petronas-coureur had geen nieuwe onderdelen tot zijn beschikking.

Brad Binder eindigde na Bagnaia op de elfde plaats, Valentino Rossi zocht maandag naar een manier om uit de huidige crisis te komen. De Italiaan reed 73 ronden en klokte de twaalfde tijd. Hij stond daarmee nipt voor landgenoot Enea Bastianini. Aleix Espargaro werd veertiende, maar de Aprilia-rijder kwam maar zeer beperkt in actie. Hij crashte vroeg in de ochtendsessie in bocht zes. Dat leverde een kortstondige rode vlag op. Na twaalf ronden staakte hij vervolgens het testprogramma.

Alex Marquez reed 75 ronden en werd vijftiende. De voormalig Moto2-wereldkampioen viel halverwege de middag even stil met een technisch probleem. Zijn oudere broer Marc Marquez reed slechts zeven ronden. De achtvoudig wereldkampioen had nog behoorlijk veel last van zijn nek na de crash van zaterdag en besloot het vroeg voor gezien te houden. De Spanjaard experimenteerde wel met een nieuwe fairing.

Iker Lecuona eindigde als zeventiende voor racewinnaar Jack Miller. De Australiër reed na het vieren van een feestje 44 ronden. Hij stond voor oud-merkgenoot Danilo Petrucci. Tito Rabat kwam maandag ook weer in actie, hij werd twintigste. Lorenzo Savadori was op de 21ste plaats de hekkensluiter.

In totaal kwamen er 21 coureurs in actie op de maandag. Fabio Quartararo liet de test schieten vanwege problemen met arm pump, HRC-testrijder Stefan Bradl bleef ook aan de zijlijn tijdens de test.

