Testrijder Bradl houdt vertrouwen in Honda: "Problemen zijn op te lossen"

Honda zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. De triple-header in de aanloop naar de zomerstop heeft zijn sporen achtergelaten, want maar liefst drie van de vier rijders zijn geblesseerd geraakt. Alex Rins heeft na zijn crash in de Italiaanse GP een operatie moeten ondergaan voor een gebroken been, terwijl Joan Mir op Mugello een breuk in zijn hand opliep en sindsdien ook aan de kant staat. Marc Marquez ging in Duitsland vervolgens vijf keer onderuit, om bij zijn laatste valpartij een rib en zijn duim te breken. Hierdoor miste hij zowel zondag van de Duitse Grand Prix als die van de TT van Assen.

Daar komt bovenop dat de RC213V absoluut niet zo presteert als de coureurs hadden gehoopt. Momenteel bezet Honda de voorlaatste plaats in het kampioenschap voor constructeurs, al is het grotendeels aan Rins te danken dat de fabrikant nog boven Yamaha staat. De zege van de Spanjaard in de Grand Prix van de Verenigde Staten en zijn podium in de sprintrace op COTA zijn tot nu toe de positieve uitschieters gebleken. Zijn vervanger bij LCR Honda in de TT van Assen, Honda-testcoureur Stefan Bradl, erkent dat de motorfiets in de afgelopen jaren minder competitief is geworden. Wel acht de Duitser het mogelijk voor de fabrikant om het tij te keren en de RC213V te verbeteren.

"Ik denk dat het opgelost kan worden en ik weet zeker dat Honda de kracht en uitrusting heeft om dat voor elkaar te krijgen", antwoordde Bradl op een vraag of de motor voor 2024 helemaal overhoop moet. "Het is echter een kwestie van tijd. We hebben ook gezien dat onze prestaties niet in een, twee of drie maanden slechter zijn geworden, het was eerder een proces van enkele jaren. Het duurt nu waarschijnlijk net zo lang om weer op een fatsoenlijk niveau te komen. We hebben meer tijd nodig en we moeten kalm blijven, want al het nieuws is tegenwoordig belangrijk, maar er is meer tijd nodig die we niet lijken te hebben. Jullie kennen de Japanse cultuur, en de Japanse mentaliteit gaat het bedrijf niet in één week veranderen. Het gaat even duren en dat is het proces."

In een poging om de problemen aan te pakken heeft Honda dit jaar onder meer getest met een door Kalex gebouwd chassis, terwijl ook de rijders proberen om hun steentje bij te dragen. Het leidde in Duitsland echter tot vijf crashes voor Marquez, die de race moest overslaan wegens zijn blessures. In Assen stapte hij op vrijdag en zaterdag weer op, om de Grand Prix zelf weer te laten schieten. "Ik heb heel veel respect voor hem, want hij geeft nog steeds 100 procent en eigenlijk wel meer dan dat", gaf Bradl zijn visie op de crashes van Marquez op de Sachsenring. "Hij probeert het, hoewel hij beseft dat de motor en de tools die hij heeft niet genoeg zijn om op dat niveau te komen."