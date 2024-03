Testdagen Jerez geven Marini basis voor MotoGP-weekend Portugal

Luca Marini maakte afgelopen winter de overstap van VR46 Ducati naar Repsol Honda. Op de radicaal vernieuwde Honda RC213V kon hij in Qatar echter geen potten breken. Na een tegenvallende test en dito kwalificatie werd hij laatste in de sprintrace in Lusail, gevolgd door een puntloos optreden op zondag. In de Grand Prix gaf Marini bovendien meer dan een seconde per ronde toe op teamgenoot Joan Mir, die met de dertiende plek wel punten scoorde. Vorige week testte de Italiaan daarom al een dag in Jerez, gevolgd door nog twee testdagen voordat hij afreisde naar Portimão voor de tweede race van het MotoGP-seizoen. Die tests leverden ook wat op, zo verklaarde Marini op de donderdag in Portugal.

"Het was een heel goede test. Ik denk dat we een basis hebben gevonden voor de motor die goed werkt in Jerez en ik hoop dat het hier ook werkt", vertelde Marini. "Het wordt interessant om te zien of alles ook goed is op een ander circuit. We hebben goede veranderingen doorgevoerd aan de motor, want na de GP van Qatar hebben we alles geanalyseerd en achterhaald wat verkeerd ging. We proberen het op te lossen. Ik denk dat we nu op de goede weg zijn. Ik ben nieuwsgierig naar hoe de motor hier is, want dit is historisch gezien een beter circuit voor Honda dan Qatar. Ik ben er zeker van dat we dichter bij de top zullen staan, maar we moeten nog even afwachten."

Past Portimão beter bij Honda?

Mir kende in Qatar dus een hoopgevendere start dan teamgenoot Marini, maar nog altijd is duidelijk dat Honda behoorlijk tekortkomt ten opzichte van Ducati, KTM en Aprilia. Toch voelt de Spanjaard niet de behoefte om in Portugal met een totaal andere afstelling op pad te gaan. "We beginnen hier met de basis die we hadden in Qatar. Normaal blijf je gedurende het jaar best dicht bij die basis. Je kijkt niet echt naar de data van vorig jaar, want de motor is anders. We beginnen dus met die basis, maar we passen de afstelling natuurlijk aan op wat het circuit nodig heeft", legde Mir uit. Hij sprak wel uit een iets beter weekend te verwachten dan twee weken terug.

"Qatar is een heel moeilijk circuit voor onze motor en dat hebben we gezien. Toch konden we een redelijk weekend neerzetten. Dit circuit zou op een natuurlijke manier beter voor onze motor kunnen zijn, maar misschien ook voor mijn rijstijl. Misschien kunnen we iets dichter bij de top staan. Het is belangrijk, want we komen op dit circuit meer te weten en ik ben benieuwd waar we staan op de Europese circuits. We zullen zien", aldus Mir, die daarbij ook vertrouwt op het testwerk van Stefan Bradl. "Stefan heeft twee dagen getest en verschillende dingen geprobeerd. Het lijkt erop dat we vrijdag wat dingen gaan proberen om te zien of we een nieuwe stap voorwaarts kunnen zetten richting de top."