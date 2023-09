Tijdens de MotoGP-test in Misano kon Joan Mir voor het eerst met het prototype van Honda voor 2024 rijden. In tegenstelling tot teamgenoot Marc Marquez voelde hij wel een verbetering, waardoor hij al overwoog om de motorfiets dit seizoen nog in te zetten. Het lukte Honda niet om het prototype in India te krijgen, maar tijdens de thuisrace in Japan kreeg Mir wél de beschikking over de aangepaste RC213V. "Ik ga het proberen, maar ik weet nog niet [of ik ermee ga racen]", zei de wereldkampioen van 2020 daar donderdag nog over. "Als ik er blij mee ben, ga ik ermee door. Maar als ik twijfels heb, ga ik voor dezelfde motor als waar ik het hele jaar al mee rijd en die ik in India gebruikte. Dat is wat we willen doen."

Tijdens de eerste vrije training stapte Mir aanvankelijk op de motor die hij ook tijdens de GP van India gebruikte, om daarna voor zijn tweede run over te stappen op het prototype voor 2024. De test verliep verre van succesvol voor Mir, want die eindigde al snel met een crash. "De crash vanochtend heeft ons plan ietwat gecompliceerd. In de tweede run ging ik naar buiten op het prototype, maar ik crashte met die motor. Laat ik zeggen dat het een vreemde crash was en dat was zonde, want in de middag begonnen we daarom met de motor uit India", zei Mir over zijn vrijdag. "Ik wilde liever een goede afstelling zoeken om direct door te gaan naar Q2 dan om verschillende motoren te proberen in de tweede training. Dat is lastig in die sessie."

Mir sloot de vrijdag uiteindelijk af met de twaalfde tijd in de tweede training, waardoor hij zich niet rechtstreeks heeft geplaatst voor Q2. Hij mag zich zaterdag zodoende in Q1 al melden, al staat voordien al de afsluitende tweede vrije training op het programma. Mir sluit niet uit dat hij dan opnieuw met het prototype voor 2024 op de baan verschijnt. "Waarschijnlijk wel. We moeten in de data goed gaan kijken wat er is gebeurd en we moeten ervoor zorgen dat... we hebben niet veel tijd, dus we moeten een motor neerzetten die min of meer werkt", aldus Mir. "Meteen daarna komt namelijk de kwalificatie. Het wordt dus lastig, maar ik ga proberen of ik er nogmaals mee kan testen."

Geen zin om iedere race van chassis te wisselen

Daar waar Mir wel graag met de vernieuwde RC213V in actie wilde komen, gold dat niet voor Marquez. De zesvoudig MotoGP-kampioen ziet de toegevoegde waarde ervan niet. "Ik weet dat Joan hier rijdt met het chassis van het prototype voor 2024, maar ik doe dat voorlopig niet. In Misano voelde ik enkele positieve en enkele negatieve dingen. Wellicht dat het hier wat positiever uitvalt, omdat het veel remmen en optrekken is. Daar is de motor goed in, maar ik vind niet dat de manier waarop je dat prototype moet besturen dé manier is", legt Marquez uit. "Het heeft voor mij geen zin om de ene race met het ene chassis te rijden en de volgende race met een ander. Ik focus me op wat ik heb. Ik ga een paar kleine dingen proberen die Honda aan mij gevraagd heeft, maar ik blijf verder gaan met wat ik voel en waar ik in geloof."