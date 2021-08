Teleurstellende P18 in laatste Britse GP doet Rossi pijn

Zijn laatste seizoen in de MotoGP verloopt alles behalve soepel voor Valentino Rossi. Op Silverstone leek hij echter in een betere vorm te steken. Hij plaatste zich rechtstreeks voor Q2 en stelde daarin de achtste startpositie veilig. De fans die hoopten dat de Italiaan op zondag nog eenmaal zou schitteren tijdens de Britse Grand Prix, kwamen echter van een koude kermis thuis. De temperaturen lagen op zondag fors lager dan in de rest van het weekend en daardoor moest hij de harde compound, waarop zijn gevoel het beste was, inruilen voor de mediums. Het gevolg: in de race viel Rossi ver terug en uiteindelijk zat er niet meer in dan de achttiende positie. In de slotfase was hij zelfs zo’n vier seconden per ronde langzamer dan de rijders vooraan.

“Ik was het hele weekend redelijk sterk, ik voelde me goed op de motor en de snelheid was prima. We wisten dat het voor ons iets lastiger is om op de mediums te starten, want op de harde band gaan wij beter. Maar het was erg koud, dus we moesten wel voor medium gaan”, analyseerde de Petronas Yamaha SRT-rijder na zijn laatste MotoGP-race op Silverstone. Hij verwachtte daardoor een iets moeizamere race, “maar niet in deze mate. Ik maakte eindelijk een goede start en ook in de eerste ronden reed ik in de voorste groep, dat is belangrijk. Ik reed ongeveer op de plek die ik had verwacht en waarvoor ik met mijn snelheid kon vechten, zo rond de achtste positie.”

Gehoopte top tien blijft ver buiten bereik

Na vijf, zes ronden begonnen de problemen: “Aan de rechterkant had ik geen grip meer. Het was alsof de band opgebrand was en daardoor verloor ik veel snelheid. Ik begon één, twee, drie seconden per ronde te verliezen. Ik probeerde het einde te halen, maar ik was heel, heel langzaam. Het is enorm zonde, het doet mij pijn want ik wilde hier graag proberen een goed resultaat te boeken. Ik hou van dit circuit en hangt hier altijd een goede sfeer met veel fans rond het circuit. Het doet vooral pijn omdat ik me goed voelde op de motor. Dit circuit is snel, heeft technische punten en tijdens het weekend was ik continu competitief. Ik wilde proberen de top tien te behalen, maar dit is hoe het is.”

Na afloop van de race werd Rossi nog gevraagd of er echt geen mogelijkheid was om de hardere achterband te gebruiken in de race. Zijn antwoord daarop was duidelijk: “Helaas niet. We konden de hards niet gebruiken, want de temperatuur was te laag om het rubber werkend te krijgen. Ik weet dat de medium voor ons iets moeilijker is, want zaterdag was ik sneller met de harde band. Je hebt echter geen keuze. Je moest wel met de medium racen, want het was erg koud.”