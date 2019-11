Analyse: Dit hebben de MotoGP-rijders getest in Valencia

Marc Marquez, Repsol Honda Team 1 / 18 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez en HRC-testrijder Stefan Bradl hadden dinsdag een 2020-prototype tot hun beschikking. Dit chassis is op een aantal significante punten aangepast, zo is het bevestigingspunt van de krachtbron aangepast. Marquez en Bradl gingen onderuit met het nieuwe chassis en kwamen er op dinsdag niet meer mee in actie. Woensdag kwam Marquez in actie met een hybride-versie van de 2020-motor, aangevuld met enkele onderdelen die van de 2019-machine afkomstig waren.

Motor van Marc Marquez, Repsol Honda Team 2 / 18 Foto door: Matteo Nugnes Halverwege de woensdagmiddag kwam Marquez nog even in actie met een nieuwe fairing gemonteerd op de RC213V. Deze lijkt geïnspireerd op een versie die Ducati eerder getest heeft.

Alex Marquez, Repsol Honda Team 3 / 18 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez werkte een programma af dat afweek van zijn broer Marc Marquez en Cal Crutchlow. Voor de Moto2-wereldkampioen was het zaak om te wennen aan zijn nieuwe machine. De coureur reed de beide dagen op de 2019-versie van de RC213V en werkte vanuit de LCR Honda-pitbox omdat Bradl werkte met het personeel van Repsol Honda.

Cal Crutchlow, Team LCR Honda 4 / 18 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Net als de fabrieksrijders had Crutchlow, die ook bij HRC onder contract staat, een prototype voor 2020 tot zijn beschikking. De Britse rijder had afgelopen seizoen moeite vertrouwen te hebben in de voorkant van de RC213V en vroeg derhalve om een makkelijker te besturen machine. Woensdagavond kwam Crutchlow tot de conclusie dat Honda hier nog niet in geslaagd was. Toch slaagde hij erin sneller te rijden dan gedurende het voorbije raceweekend.

Andrea Dovizioso, Ducati Team 5 / 18 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Bij de renstal uit Bologna was de aloude opdracht om het bochtenwerk van de machine te verbeteren. Beide rijders hadden daarom een nieuw chassis tot hun beschikking naast de 2019-machine waarmee ze enkele back-to-back tests mee uitvoerden. Andrea Dovizioso was overwegend positief over het nieuwe frame, Danilo Petrucci kwam maar heel weinig in actie vanwege een blessure.

Michele Pirro, Ducati Team 6 / 18 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images In de Ducati-box was ook testrijder Michele Pirro van de partij, hij werkte een op zichzelf staand programma af voor zijn werkgever. De Italiaan kwam onder andere met een aantal sensoren op zijn machine in actie waarmee men data verzamelde. Ook had hij een nog groter ‘broodbakje’ op de achterkant van de machine.

Jack Miller, Pramac Racing 7 / 18 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Bij Pramac Ducati was Jack Miller de enige coureur die in actie kwam aangezien Francesco Bagnaia in de lappenmand zit. Miller zou aanvankelijk alleen op een evolutie van het 2019-chassis rijden, maar kreeg woensdag ook de beschikking over de 2020-fiets. Dit kwam omdat Petrucci helemaal niet meer in actie kwam op de tweede dag van de test.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 8 / 18 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Voor Yamaha draait de voorbereiding op 2020 om de zoektocht naar meer vermogen en meer grip. Het merk introduceerde een nieuw frame, een nieuwe krachtbron en enkele andere zaken.

Vergelijking van de fairing en luchtinlaat op de motor van Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 9 / 18 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images De meest opvallende wijziging bij Yamaha was toch wel een nieuwe luchtinlaat aan de voorkant van de machine. Die nieuwe inlaat moet zorgen dat de krachtbron beter kan werken. Links de versie die Valentino Rossi gebruikte tijdens het raceweekend, rechts de setup die de Japanse fabrikant introduceerde tijdens de tweedaagse test. Een andere significante verandering in de pitbox van Valentino Rossi was dat hij voor het eerst met z'n nieuwe crew-chief David Muñoz werkte. De 40-jarige Italiaan nam na de GP van Valencia afscheid van Silvano Galbusera.

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 10 / 18 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images De rijders van het Yamaha-satellietteam SRT hadden in Valencia nog geen nieuw chassis tot hun beschikking, maar toch werd er volop getest. Fabio Quartararo en Franco Morbidelli hebben verschillende setups getest en kregen ook de beschikking over een nieuw aeropakket. Op verzoek van de fabriek heeft het team verschillende onderdelen getest.

Vergelijking van de KTM RC16-chassis 11 / 18 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Bij KTM zijn de eerste signalen van Dani Pedrosa’s komst bij het team nu echt zichtbaar geworden. De Oostenrijkse fabrikant introduceerde tijdens de test in Valencia een nieuwe machine die ten opzichte van de voorgangers een stuk lichter is. De RC16 heeft een flinke afslankkuur gehad en zit qua gewicht een dichter tegen het minimale gewicht van 157 kilogram. Daarnaast heeft de renstal een chassis gebouwd waarbij het kenmerkende buizenframe een stuk minder nadrukkelijk aanwezig is. Toch is het nog een volledig stalen frame.

Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing 12 / 18 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Nadat Espargaro woensdagochtend ten val kwam, keerde hij later op de dag terug op de baan met nog een nieuw chassis. Deze fiets is meer geïnspireerd door de feedback die testrijder Pedrosa heeft gegeven. Met deze machine reed Espargaro zijn snelste tijd op woensdagmiddag. Hij zei: “Het bochtenwerk, de tractie was beter ten opzichte van de motor van afgelopen seizoen. Ten opzichte van de fiets die we dinsdag getest hebben, was deze motor een stuk stabieler.”

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 13 / 18 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Waar MotoGP-debutant Brad Binder vooral moest wennen aan de RC16, deed Dani Pedrosa nog wel wat gericht werk om de machine te verbeteren. De voormalig Repsol Honda-coureur kwam met verschillende versies van de KTM op de baan en werkte bovendien nog samen met Binder om de Zuid-Afrikaan op weg te helpen in de hoogste divisie van de motorsport.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 14 / 18 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images KTM had tijdens de test ook nog een evolutie van de krachtbron die het afgelopen jaar gebruikte. Dit motorblok bevatte een aantal nieuwigheden die voor meer vermogen zorgden. De definitieve versie wordt naar verwachting in februari pas getest. KTM haalde de afgelopen maanden ook een nieuw engineer voor de schokdempers. Deze kwam over van leverancier Ohlins naar WP. De Oostenrijkers verwachten dat deze aanwinst het team ook verder gaat helpen.

Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 15 / 18 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona’s missie gedurende test was om zoveel mogelijk vlieguren te maken op de KTM RC16. Nadat hij tijdens het afgelopen raceweekend al in actie mocht komen, heeft hij ook tijdens de test flink wat ervaring op kunnen doen. Hij was logischerwijs de beste debutant van het stel.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 16 / 18 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Suzuki kwam met een aantal subtiele wijzigingen naar Valencia. Beide rijders kregen de beschikking over een nieuwe krachtbron en de eerste indruk was positief. Het overbrengen van het vermogen is nog altijd zeer ‘soepel’, zo oordeelden de beide Spanjaarden. Ook probeert Suzuki wat meer toeren uit de krachtbron te halen.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 17 / 18 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Een aangepast chassis gaf Alex Rins de gelegenheid nog sneller door de bochten te gaan, iets wat toch al een sterk punt was van de Suzuki. Ook de achterbrug werd iets aangepast in dienst van het bochtenwerk van de GSX-RR.