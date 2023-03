De jongste van de broers Espargaro raakte bij het ingaan van bocht 10 de macht over het stuur kwijt en gleed met de motor achter zich aan de bandenstapels in. Hij liep daarbij een gebroken rugwervel, een longkneuzing en een gebroken kaak op. Espargaro heeft ter observatie nog 24 uur doorgebracht in het ziekenhuis van Faro, maar is inmiddels naar Barcelona gevlogen. Daar wordt een plan opgesteld voor zijn herstel met mogelijk nog een operatie.

Hoewel het nog altijd lastig in te schatten is hoe lang het herstel van Espargaro gaat duren, weet het team nu al dat de 29-jarige coureur de komende MotoGP-wedstrijden in Argentinië (1-2 april) en de Verenigde Staten (15-16 april) moet missen. Het team heeft voorlopig geen plannen om een vervanger aan te stellen. “Uit respect voor Pol onthouden we ons daar voorlopig van”, laat een bron binnen het team aan deze site weten. “Als we echt weten hoe het met hem gaat en we een duidelijk beeld hebben van de situatie, zullen we een plan gaan maken.”

Het MotoGP-reglement schrijft voor dat teams “alles binnen hun macht moeten doen om binnen tien dagen na de terugtrekking een gekwalificeerde vervanger op te stellen”. Als zusterteam van KTM heeft Tech3 in principe ook de beschikking over de testrijders die bij de Oostenrijkse formatie op de loonlijst staan. Dani Pedrosa komt op 30 april in actie met een wildcard voor KTM, het team heeft ook de beschikking over Mika Kallio en Jonas Folger. De Duitser werd dit voorjaar toegevoegd aan het rijderscorps van KTM en kwam tijdens de Sepang-test in actie voor het team. Hij kwam in 2017 één seizoen in actie voor Tech3 Yamaha, maar moest zijn MotoGP-loopbaan vroegtijdig staken door een chronische ziekte.

Ducati moet ook een vervanger opstellen voor de aankomende race. Enea Bastianini is zaterdag tijdens de sprintrace ten val gekomen en heeft daarbij zijn schouderblad gebroken.