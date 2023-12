Voor de start van het MotoGP-seizoen 2023 was al duidelijk dat Augusto Fernandez de beste rookie van het jaar zou worden - simpelweg omdat hij de enige debutant in de koningsklasse was. De Moto2-kampioen van 2022 werd bij GasGas Tech3 aan de zijde van de ervaren Pol Espargaro geplaatst, zodat hij rustig de tijd zou krijgen om te wennen aan de overstap naar de MotoGP. Door een zware blessure van zijn teamgenoot was het uiteindelijk Fernandez die de kar moest trekken, iets wat hij heel aardig deed door zijn eerste elf races allemaal in de punten te eindigen. In de tweede seizoenshelft volgden wel vier uitvalbeurten, waardoor hij uiteindelijk genoegen moest nemen met P17 in het kampioenschap.

"We hadden het lastig en Augusto zou eigenlijk door Kapitein [Espargaro] onder zijn hoede genomen worden, zonder te veel druk op zijn persoon. Maar nog voor het kampioenschap begon, was hij ineens onze leider. Hij werd de kapitein, hoewel hij daar nog niet klaar voor was. Ik denk dus dat we het redelijk hebben gedaan", zei GasGas Tech3-teambaas Hervé Poncharal over het debuutseizoen van Fernandez. Hoewel de 26-jarige rijder uit Madrid lange tijd dus niet kon leunen op de ervaring van teamgenoot Espargaro, stemde zijn ontwikkeling zijn baas tevreden.

"Het probleem is dat Augusto een verstandige jongeman is. Hij is niet iemand die met supermodieuze kleding of een fantastische vriendin naar de paddock komt of voor geruchten en polemiek zorgt. Het is alsof je een goede leerling hebt op school: hij werkt goed en haalt goede cijfers, maar hij praat niet veel en zorgt ook niet voor problemen. Daardoor realiseer je je soms niet dat hij er is", vervolgde Poncharal, die het voor Fernandez jammer vond dat met name de media weinig aandacht voor zijn prestaties hadden. "Er is vooral aandacht voor polemiek, pikant nieuws en wat de lezers zouden willen weten en begrijpen. Ik wil niet per se zeggen dat het frustrerend was, maar dat was het eerder voor hem dan voor het team."

Een voorbeeld daarvan was de vierde plaats die Fernandez pakte in Le Mans. "Er crashten maar twee rijders voor hem, dus hij was anders zesde geworden. Hij hield Aleix Espargaro achter zich en eindigde één seconde achter [Johann] Zarco op P3, maar niemand praatte erover. Als het een rijder met een ander profiel was geweest, werd er mogelijk meer over gepraat", aldus Poncharal, die het vervelend voor zijn rijder vond dat er alleen over de gevolgen van de komst van Pedro Acosta gesproken werd. "Vanaf het begin van het seizoen vroegen de media hem alleen 'ga je je baan veiligstellen, want Pedro komt eraan en jij gaat je plek verliezen'. Ik vond het eerlijk gezegd vervelend om deze vragen te horen en zijn gezicht te zien. En hoewel hij zei dat hij een contract voor 2024 had, geloofde niemand hem."

'Snel genoeg voor toekomst in MotoGP'

Zelf sprak Fernandez over een zwaar seizoen, waarin hij tijd nodig had om te wennen aan de KTM RC16. Toch overtuigde hij zichzelf dat hij de snelheid heeft om thuis te horen in de MotoGP. "Het was mentaal een zware en het was niet eenvoudig om te leren hoe je snel moet zijn op een MotoGP-motor. Ik sluit het seizoen echter af met vertrouwen dat ik het niveau en de snelheid heb om hier te zijn", aldus Fernandez, die in 2024 aan de zijde van Acosta racet bij GasGas Tech3. "Ik heb geleerd hoe ik snel moet zijn met deze motoren en ik geloof erin dat ik volgend jaar een sterk seizoen kan draaien. Ik kijk ook uit naar de motorfiets voor volgend jaar, ik denk dat we daarmee als merk een stap kunnen zetten."