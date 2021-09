MotoGP Tech: Dit waren de nieuwigheden tijdens de Misano-test

Met de vermindering van het aantal testdagen wordt het belang van de overgebleven testsessies steeds belangrijker. Na de tweedaagse Misano-test hebben de non-concessieteams aan het eind van het jaar nog twee dagen in Jerez voordat ze het materiaal moeten preppen voor de pre-season tests in 2022. Een belangrijk moment dus voor de rijders om het nieuwe materiaal aan de tand te voelen en de engineers te voorzien van waardevolle feedback in de verdere voorbereiding op het nieuwe seizoen. We zetten de verrichtingen van de zes fabrikanten op een rij.

Honda

Honda heeft grote problemen en men werkt manmachtig aan het vinden van een oplossing. De huidige machine kampt met een gebrek aan grip aan de achterkant, de Repsol Honda-formatie is daarom lang niet zo succesvol als in het verleden. Teken aan de wand dat er iets niet goed is, was het feit dat er zes Honda-motoren in de box van Marc Marquez en Pol Espargaro stonden. Repsol Honda-teambaas Alberto Puig wilde inhoudelijk niet veel zeggen over de aanpassingen, maar verklaarde wel dat het ging om “grote, flinke veranderingen.” Testrijder Stefan Bradl debuteerde het nieuwe pakket dinsdag. Duidelijk zichtbaar is dat het chassis weer op enkele punten aangepast is. Ook de airbox aan de voorkant van de machine is aangepast. Het duidt erop dat de luchtinlaat ook vernieuwd is, wat weer wijst op een aangepaste krachtbron. Honda had vorig seizoen problemen met de motorrem van de machine, iets wat daarmee mogelijk ook aangepakt is. Marquez reed dinsdagmiddag enkele runs met de nieuwe machine, woensdagmiddag was het de beurt aan Espargaro om de eerste meters te maken met het nieuwe pakket.

Suzuki

Bij de regerende wereldkampioen zijn er ook behoorlijk wat noten gekraakt over de toekomst. Joan Mir was dit seizoen niet zo competitief als hij had gehoopt en dat leidde tot interne kritiek. In Misano kwam Suzuki met een nieuw frame met carbon-inzetjes. Hiermee wordt de balans van de motor iets aangepast wat volgens Mir vooral het remmen ten goede kwam. Dit was volgens hem een van de zaken die er in 2021 voor zorgden dat hij niet zo sterk was. Het opvallende van het nieuwe frame is dat men het mogelijk dit jaar nog kan gaan gebruiken, frames vallen niet onder de homologatie voor de start van het seizoen. Het valt nog te bezien of dat gaat gebeuren, maar Mir klonk positief. Suzuki had naast het nieuwe frame ook een evolutie van de krachtbron waar eerder dit jaar al mee getest werd door Sylvain Guintoli. Ken Kawauchi, de technische voorman van Suzuki, gaf de indicatie het nieuwe motorblok nog niet definitief is, al vond Mir het weer een kleine stap in de goede richting. Vanwege de motorbevriezing hebben fabrikanten hun kruit een jaar langer droog moeten houden, maar het testen mag intussen wel doorgaan.

Aprilia

Bij Aprilia deed kopman Aleix Espargaro het grootste deel van het ontwikkelingswerk terwijl Maverick Viñales juist de kans kreeg om verder vertrouwd te raken met het huidige pakket. Ook Lorenzo Savadori was weer van de partij. De Italiaan heeft zich geschikt in een rol als testrijder nadat hij de eerste seizoenshelft wel voor zijn rekening mocht nemen. Aprilia was vooral met aerodynamische zaken bezig tijdens de test. Het huidige pakket is goed bevallen, maar heeft dusdanig veel downforce dat de machine soms lastig te besturen is. In Misano werden enkele andere opties getest door alle drie de rijders om initiële feedback te krijgen.

Yamaha

WK-leider Fabio Quartararo bleef behoorlijk cryptisch over wat hij getest heeft, maar woensdag aan het eind van de dag gaf hij wel een hint dat de nieuwe Yamaha-krachtbron niet veel meer vermogen heeft dan het huidige blok in de M1. Bij het fabrieksteam is men nog altijd op zoek naar een manier om meer vermogen te genereren en daarmee de topsnelheid te verhogen, iets waar Yamaha al heel wat jaren mee worstelt. Quartararo kwam daarnaast met een eerste prototype in actie, maar echt veel is daar nog niet over te zeggen. Voor Franco Morbidelli stond de test in het teken van het vinden van meer gevoel met de nieuwe Yamaha, waar hij afgelopen weekend voor het eerst op reed. Ook hij kwam enige tijd met de nieuwe 2022-fiets in actie, maar ook Morbidelli hield zijn lippen stijf op elkaar als het gaat om zijn gedachten bij de nieuwe motor.

Bij het Yamaha-satellietteam reed Andrea Dovizioso met een nieuwe achterbrug, die overigens niet in de smaak viel. De routinier heeft verder gewerkt aan de aanpassing op de Yamaha. Voor Valentino Rossi was het zijn laatste test als MotoGP-coureur. Hij gaat na dit seizoen met pensioen en had weinig nieuws te testen gedurende de tweedaagse in Misano.

Ducati

Bij Ducati werd ook een basis gelegd voor 2022, maar niet met een compleet nieuwe motor. Zoals Ducati de laatste jaren gehandeld heeft, is de nieuwe versie vooral een evolutie van het huidige model. Jack Miller en Pecco Bagnaia kwamen woensdag met een nieuwe aero-pakket op de baan, die in eerste instantie kleiner lijkt dan de huidige fairing. Op dit vlak is Ducati altijd zeer vooruitstrevend geweest en het lijkt erop dat Gigi Dall’Igna weer een nieuwe weg is ingeslagen met de ontwikkeling van aero. Miller noemde het een “stap in de goede richting” en verklaarde dat er voldoende aanknopingspunten zijn om verder te werken aan het nieuwe concept. Ducati werkte bovendien aan enkele details die mogelijk de komende races al gebruikt gaan worden, maar daarover deden de rijders niet echt uitspraken.

KTM

Tot slot de Oostenrijkse fabrikant KTM, dat een behoorlijk wisselvallig seizoen kent. In Misano liep men achter de feiten aan waardoor de test een nuttige gelegenheid was om verder te sleutelen aan het huidige pakket. Miguel Oliveira kwam woensdag met een nieuw aero-pakket in actie, die flink groter is dan de huidige oplossing. Voor Oliveira was het bovendien zaak om zijn vorm terug te vinden. De tweede seizoenshelft verloopt heel teleurstellend voor de drievoudig Grand Prix-winnaar en hij verklaarde woensdag hij zijn “eigen machine weer herkende” na een lange zoektocht naar verbetering.

Bij KTM kwamen de nieuwe rijders voor 2022 in actie. Remy Gardner en Raul Fernandez mochten proeven aan de machines. Inhoudelijke feedback geven was nog te vroeg, maar de gezichten van de rookies spraken boekdelen over de indrukwekkende MotoGP-prototypes.