Poncharal kritisch op Lecuona: “Hij functioneert niet”

Lecuona kent een moeizame start van zijn tweede MotoGP-seizoen. De KTM-coureur kwam er tijdens de Grand Prix van Qatar niet aan te pas en crashte een week later in de Doha GP. Die moeizame start had alles te maken met de problemen die KTM in het oliestaatje had met de banden. In Portugal pakte Lecuona weliswaar een punt, maar zijn achterstand op de concurrentie was levensgroot. Lecuona gaf vijftig seconden toe op racewinnaar Fabio Quartararo en werd – afgezien van de gecrashte Miguel Oliveira – stijf laatste. Hij zat ook nog eens twaalf seconden achter Lorenzo Savadori.

Poncharal staat bekend als een goudeerlijke teambaas en ook na de GP van Portugal was het raak. “Voor Iker is het positief dat hij zijn eerste punt gepakt heeft, maar eerlijk gezegd weet ik niet wat ik er verder van moet zeggen. Woorden schieten tekort, ik denk dat we hem kwijt zijn. Als ik terugkijk naar het begin van vorig jaar, zag ik een Iker die vol energie zat. Hij maakte fouten, maar hij was altijd aan het pushen. Dit jaar functioneert hij tot nu toe voor geen meter. Hij laat niets zien, geen vonkje. We hebben een punt gepakt, maar we staan op grote achterstand.”

Lecuona was de negatieve verrassing voor KTM in Portugal. Brad Binder was daarentegen het lichtpunt. De Zuid-Afrikaan scoorde een keurige vijfde plaats. “We moeten erover praten”, vervolgde Poncharal over Lecuona. “We hebben gezien dat KTM competitief is, Brad werd niet voor niets vijfde. Het scheelde 1,8 seconde met de tweede plaats, dat was na Qatar een sterke prestatie. Voor mij is het duidelijk dat de motor sterk genoeg is. We zullen niet te veel over de technische details spreken, maar we moeten wel zorgen dat onze coureurs een beter gevoel hebben. We moeten zorgen dat Iker weer hongerig zal zijn. Hopelijk zien we dat in Jerez, maar dat is al de vierde race van het seizoen. We moeten afwachten.”