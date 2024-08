Teammanager VR46 wijst belangrijkste verschil Ducati GP23 en GP24 aan

Van de eerste elf Grands Prix van 2024 heeft Ducati er tien gewonnen. Al deze zeges werden behaald door Francesco Bagnaia, Jorge Martín en Enea Bastianini, die op de actueelste versie van de Desmosedici rijden: de GP24. Niet alleen de concurrenten van andere merken, maar ook de rijders op de GP23 kunnen niet echt een vuist maken. Alleen Marc Márquez weet met enige regelmaat mee te doen om het podium, al dateert zijn laatste ereplaats alweer van de Duitse Grand Prix. Vorig jaar was de situatie nog heel anders. Marco Bezzecchi won meerdere races en deed lang mee om de wereldtitel op de GP22 van een jaar oud, die een stuk minder voor de GP23 leek onder te doen dan de GP23 nu onderdoet voor de GP24.

Onder de rijders op de Ducati GP24 heerst echter het gevoel dat de nieuwe motorfiets helemaal niet zoveel beter is dan de vorige versie. Zowel Bagnaia als Martín is ervan overtuigd dat de motorfietsen veel meer op elkaar lijken dan de resultaten suggereren. De Italiaanse kampioenschapsleider stelt zelfs dat de GP23 meer updates heeft gekregen dit seizoen dan de nieuwe motorfiets. Die mening wordt echter niet gedeeld door veel insiders in de MotoGP-paddock. Zij zien juist dat de GP24 meer uit de nieuwe achterband van Michelin kan halen, wat tot een voorsprong op de concurrentie leidt.

VR46-teammanager Pablo Nieto sluit zich aan bij degenen die de GP24 als de superieure motor zien. De voormalig 125cc-rijder denkt echter niet dat dit komt door upgrades of nieuwe onderdelen, maar doordat de motor makkelijker te besturen is. "Het klopt inderdaad dat het in cycli gaat. Vorig jaar was het verschil tussen de ene en de andere motorfiets niet zo enorm groot. Dit jaar hebben ze een grotere stap gezet", vertelt Nieto aan DAZN. "Het grootste verschil is de manier waarop de motorfiets bestuurd wordt. De GP24 is een veel makkelijkere motor en rijdt veel soepeler. Bij de GP23 is het piekvermogen van het motorblok veel agressiever en dat zorgt er hoe dan ook voor dat de motor veel slechter rijdt."

Lof voor Di Giannantonio

Volgend jaar beschikt VR46 over een GP24 en een GP25, zoals de nieuwste versie hoogstwaarschijnlijk genoemd wordt. Die GP25 is gereserveerd voor Fabio di Giannantonio, die dit jaar door VR46 een reddingsboei kreeg toegeworpen na zijn noodgedwongen vertrek bij Gresini. Bij dat team moest de Italiaan plaatsmaken voor Márquez. Daar waar de Spanjaard dit jaar de sterkste rijder op een GP23 is, is het vaak Di Giannantonio die het beste bij hem in de buurt kan blijven. Met zijn sterke prestaties dit jaar heeft de rijder uit Rome bovendien een fabriekscontract bij Ducati verdiend, waardoor hij in 2025 bij VR46 dus over het nieuwste materiaal beschikt.

Zo rooskleurig zag de situatie er vlak voor het einde van het vorige MotoGP-seizoen absoluut niet uit voor Di Giannantonio, die geprezen wordt door Nieto voor de manier waarop hij zich heeft teruggeknokt. "We hebben al duizend keer gezien dat er rijders zijn die geen plek hebben en ineens goed gaan presteren en resultaten behalen. Di Giannantonio doet het spectaculair goed", aldus Nieto. "Hij is vrijwel altijd na Márquez de beste GP23 en dat is denk ik heel belangrijk, wetende dat Marc er altijd staat. Tussen nu en het einde van het jaar denk ik dat we zelfs om een podium kunnen vechten, wat denk ik het hoogst haalbare is dit jaar."