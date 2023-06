Teammanager Honda: 'Marquez mag het team verlaten als hij wil'

Albert Puig zei dit zondag in Assen, kort nadat het team had aangekondigd dat Marc Marquez niet van start zou gaan in de Dutch TT. De achtvoudig wereldkampioen had te veel last van zijn verwondingen, opgelopen bij een reeks valpartijen tijdens de Grand Prix van Duitsland. Marquez nam zaterdag wel deel aan de sprintrace. Hij moest vertrekken vanaf P17 en finishte ook op die plek. Daarvoor ging het ook al moeizaam. Vrijdag viel de Spanjaard in de trainingen, zaterdag kwam er in de kwalificatie weer een crash bij: hij botste tegen de Ducati van Enea Bastianini.

"We hebben een contract, maar iedereen is vrij om te doen wat hij of zij wil in het leven", aldus Puig. "Honda is geen bedrijf dat mensen wil hebben die niet gelukkig zijn bij Honda. Dus natuurlijk hebben we een contract, maar Honda respecteert Marc heel erg. Ik wil graag denken [dat hij blijft] op basis van het contract."

Marquez rijdt sinds 2013 voor het Repsol Honda Team. In de afgelopen tien jaar sleepte de piloot uit Cervera zes keer de wereldtitel in de wacht, won hij 59 races en stond hij 100 keer op het podium. In 2019 pakte Marquez voor het laatst de titel. Daarna waren er veel crashes en ernstige blessures, waardoor hij lange tijd langs de kant moest toekijken. Tot op heden heeft Marquez dit seizoen slechts vijftien punten gescoord, telkens in sprintraces, waarmee hij achttiende staat in de WK-stand.

Herstellen in zomerstop

Gevraagd naar de opmerking van Puig wilde Marquez zelf niets zeggen over zijn toekomstplannen. Onlangs liet hij weten geen spijt te hebben van het vierjarige contract, dat hem tot eind volgend jaar aan het Repsol Honda Team bindt. "Dit is een heftige tijd voor me en ik kan hier niet over nadenken," zei de Spanjaard. "Je kunt geen beslissingen nemen over je toekomst als je in zo'n situatie zit. Gedurende deze anderhalve maand [zomerstop] moet mijn lichaam herstellen en ik moet mij mentaal weer opladen. Ik bevind me in een van de slechtste momenten van mijn carrière. Maar ik heb ook het geluk dat ik in een van de beste momenten van mijn persoonlijke leven zit, met een heel goed team om me heen. Alles is stabiel en dat helpt enorm. Dus nu moet ik nadenken, ademhalen, met mijn mensen praten en daarna weer gaan rijden."

De inmiddels 30-jarige Marquez hoopt na de zomerstop weer als herboren terug te keren in de MotoGP-paddock. "Ik zal proberen om in Silverstone te starten met dezelfde inzet als in Portimao [de seizoensopener]. Natuurlijk zal er een andere aanpak zijn; ik bedoel met dezelfde toewijding."

Marquez en Puig waren het erover eens dat het de beslissing van de coureur was om niet te starten in de TT. "Gisteren rond acht of negen uur 's avonds nam de pijn echt toe", zei Marquez. "Ik kon niet slapen en toen besloot ik dat ik vandaag niet kon racen. Vanochtend ging ik naar het medisch centrum om te vertellen dat ik niet kon racen. Het bleek dat mijn rib gebroken was."