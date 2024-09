Teameigenaar in Moto2 en Moto3 wordt nieuwe MotoGP-teammanager KTM

Kort na afloop van de Grand Prix van Indonesië bracht KTM naar buiten dat teammanager Francesco Guidotti eind 2024 na drie jaar samenwerken vertrekt. Over de opvolging van de Italiaan werd op dat moment nog niets prijsgegeven, maar meer informatie heeft niet lang op zich laten wachten. Maandagochtend heeft de Oostenrijkse fabrikant bekendgemaakt dat Aki Ajo vanaf 2025 als teammanager aan de slag gaat. De 56-jarige Fin is sinds 2001 met zijn team Ajo Motorsport actief in de Grands Prix en is ook een bekende van KTM, want in de Moto2 en Moto3 werkt hij al samen met het merk uit Mattighofen.

"Het is een eer om deze geweldige rol en kans aangeboden te krijgen om met KTM in de MotoGP te werken", zegt Ajo over de aanstaande samenwerking. "De MotoGP is momenteel van heel hoog niveau, dus we moeten op vele vlakken blijven werken en onze sterke punten gebruiken om het KTM-pakket naar een nog hogere standaard te bouwen. We moeten blijven pushen, maar ik denk dat dit project al veel goede onderdelen bezit om helemaal vooraan mee te doen. We moeten dit alleen op de best mogelijke manier managen. Grote dank aan Stefan [Pierer], Hubert [Trunkenpolz], Pit [Beirer], Jens [Hainbach] en iedereen binnen de structuur van KTM."

Met Ajo aan het roer van het MotoGP-team hoopt KTM volgend jaar de laatste stap te zetten om op consistente basis te strijden om de podiumplaatsen, iets wat dit jaar niet wil lukken. "We hebben een bijzondere relatie en een nauwe samenwerking met Aki, dus we vonden dit de beste beslissing met het oog op de toekomst van het MotoGP-project", legt motorsportdirecteur Pit Beirer van KTM uit. "Hij geloofde in ons toen we net begonnen in deze paddock, dus de vriendschap en het vertrouwen is ongeëvenaard. Aki kent ons bedrijf en de manier waarop wij racen benaderen. Ik ben heel blij en trots dat we deze uitdaging samen aangaan en we vervolgen een verhaal dat lang geleden begon en al veel succes en geweldige verhalen heeft opgeleverd."

KTM heeft aangekondigd dat KTM Ajo komend jaar dezelfde focus behoudt in de Moto2 en Moto3, namelijk het opleiden van grote talenten in de KTM GP Academy. In dat kader heeft de renstal van de Fin zich voor 2024 verzekerd van de diensten van Collin Veijer. Hij promoveert naar de Moto2 en krijgt daar Deniz Öncü aan zijn zijde. Bij KTM Ajo komt Veijer in een van de topteams in de middelste Grand Prix-klasse terecht. In 2015 en 2016 - nog voor de samenwerking met KTM - werd de formatie wereldkampioen met Johann Zarco. Daarna volgden in 2021, 2022 en 2023 opnieuw wereldtitels, ditmaal met Remy Gardner, Augusto Fernández en Pedro Acosta. Laatstgenoemde krijgt Ajo in 2025 weer onder zijn hoede, maar dan bij het fabrieksteam van KTM in de MotoGP. Brad Binder is de andere vaste rijder van het team.