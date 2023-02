Teambaas Jarvis: Morbidelli moet scoren om bij Yamaha te blijven

Franco Morbidelli eindigde in 2020 tweede in het MotoGP-kampioenschap en sindsdien heeft hij sportief bijzonder weinig laten zien. Halverwege het volgende seizoen onderging hij een zware knieoperatie en moest hij vijf races missen. Sindsdien heeft hij zijn oude vorm niet hervonden. Morbidelli scoorde in 2022 slechts 42 WK-punten, 206 minder dan teamgenoot Fabio Quartararo. Yamaha greep in de laatste fase van het seizoen in en dat zorgde voor een kleine verbetering, maar de resultaten bleven ondermaats voor een fabrieksrijder van Yamaha. Het team overwoog zelfs om een andere rijder in te vliegen voor het fabrieksteam, ook al moest daarvoor een contract verbroken worden. Uiteindelijk besloot men om de Italiaan nog een kans te geven nadat het team een jaar eerder ook al vroegtijdig afscheid nam van Maverick Viñales.

Morbidelli tekende daarna een contract dat afloopt aan het eind van dit komende seizoen. De druk staat derhalve op de ketel. “Hij heeft goede resultaten nodig, zo simpel is het. Dit is een competitieve wereld”, aldus teambaas Jarvis in gesprek met Motorsport.com. “Vorig jaar was alleen Fabio in staat om goed te presteren. Maar dat is in de huidige omstandigheden te riskant. Met slechts twee motoren hebben we twee snelle rijders nodig. Als Franco snel blijkt te zijn, zie ik geen reden om te denken dat hij volgend seizoen niet voor ons zal rijden.”

Tijdens de eerste test van het seizoen in Maleisië toonde Morbidelli beterschap, ondanks de problemen die Yamaha had met de snelle runs van de M1. De voormalig VR46-leerling kwam daardoor niet verder dan de twintigste plek. “Ik ben blij om te zien dat Franco wat van zijn snelheid gevonden heeft. We hebben dat eind vorig jaar ook al gezien. Hij is zijn talent niet kwijt, maar je kunt de weg wel kwijtraken”, legt Jarvis uit. Mocht Morbidelli dit jaar niet aan de verwachtingen voldoen, heeft Yamaha opties om een andere rijder te halen. “We weten allemaal hoe deze wereld werkt. Het is mijn werk om bewust te zijn van de kansen en alternatieven die er zijn. Dat is van toepassing op de coureurs, maar ook qua engineers. Wat betreft de coureurs denk ik dat we een goed beeld hebben van de opties. Op dit moment is het echter onze prioriteit om de samenwerking met Franco tot een succes te maken.”