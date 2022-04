Nakagami vecht voor MotoGP-toekomst: "Dat geeft druk"

Takaaki Nakagami heeft dit seizoen een aflopend contract en Honda Team Asia heeft met Moto2-coureur Ai Ogura een op het oog geschikte opvolger. Ogura scoorde sinds zijn debuut in Moto2 drie podiums en staat momenteel tweede in het kampioenschap. Nakagami’s LCR Honda-zitje is met steun van Idemitsu voorbehouden aan een Japanse coureur. Ogura, die in Moto2 ook gesponsord wordt door het bedrijf, is de enige logische kandidaat om het zitje van Nakagami eventueel over te nemen aan het eind van dit seizoen.

In vijf MotoGP-seizoenen met LCR en Honda is Nakagami er nog niet in geslaagd een podiumplek te behalen. Zijn beste resultaat is een vierde plek, die hij twee keer haalde. Na een teleurstellende start van het huidige seizoen heeft Nakagami slechts één top-tien finish achter zijn naam staan. Hij erkent derhalve dat de druk op zijn plek zienderogen toeneemt. “Ik voelde die druk in Qatar al om eerlijk te zijn”, zegt Nakagami als Motorsport.com hem vraagt of het Europese seizoen extra druk met zich meebrengt.

“De laatste vier races waren niet heel best, alleen in Qatar stond ik bij de eerste tien. Ik had gehoopt op meer dan deze slechte resultaten. Vanaf Portimao en Jerez, dat zijn races waar ik echt moet scoren en laten zien dat ik vertrouwen heb. Misschien is er wel wat extra druk, maar ik zoek momenteel vooral naar het vertrouwen om weer goed te presteren. Wat dat betreft zijn deze races belangrijk voor de toekomst. Ik moet HRC laten zien dat ik potentie en snelheid heb.”

"Moeten minimaal voor top-vijf rijden"

Solide top-tien finishes zijn niet genoeg, stelt Nakagami: “Daar wil ik niet voor vechten, ik wil tenminste voor top-vijf of top-zes meedoen. Dat is het minimum. Natuurlijk kunnen we voor het podium vechten als we vertrouwen hebben. De eerste stap is om de potentie van de motor te zien, het is duidelijk dat deze motor goed genoeg is. Dan moet je competitief zijn en geen fouten maken.”

Naast Nakagami heeft ook zijn LCR Honda-teamgenoot Alex Marquez een aflopend contract.