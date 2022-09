Nakagami sloot MotoGP-training Motegi af met handschoen vol bloed

In de openingsronde van de GP van Aragon botste Takaaki Nakagami tegen Marc Marquez. Zijn race zat er meteen op, mede doordat hij snijwonden in de ringvinger en pink van zijn rechterhand opliep. Maandag werd hij voor die kwetsuur behandeld, alvorens hij naar zijn thuisland reisde voor de GP van Japan. Op Motegi stapte Nakagami gewoon op de motor en kwam hij tot de twaalfde tijd, slechts vier tienden achter de snelste tijd in VT1. Toch is hij er verre van zeker van dat hij de volledige raceafstand kan afleggen op zondag en dus ondergaat de LCR Honda-rijder na de kwalificatie nieuwe controles.

"De arts zegt dat ik 20 procent van de pees in de ringvinger heb verloren, bij de pink is dat meer dan 60 procent. De pink is dus het meest beschadigd, maar het positieve is dat ik geen huidtransplantatie nodig heb", zegt Nakagami over de blessure aan zijn rechterhand. "De wond is volledig open, maar de arts kon mijn huid sluiten. Het ziet er echt slecht uit, het is niet mooi. Het bloed komt eruit en overdag en na de sessie ziet het er naar uit. Daarom moet ik het dus nog eens laten controleren." Vanzelfsprekend ondergaat Nakagami behandelingen om het herstel van zijn blessure te helpen, maar de tape die hij gebruikte in VT1 hielp niet om te voorkomen dat de wond open ging.

"We probeerden dunnere tape uit, want ik krijg de handschoen niet aan als het dikker is. Het is heel moeilijk want ik moet de hand veel gebruiken, maar tegelijkertijd moeten we die beschermen. Het is lastig te bepalen wat we moeten doen. Daarom moet ik na de sessie meer doen om de hand te beschermen door te rusten en te proberen niet te bewegen. De handschoenen zijn iets groter en stijver gemaakt. Het ging behoorlijk goed, maar laten we morgen afwachten", aldus Nakagami. "Tijdens en na de sessie zat de handschoen vol bloed, dat komt er makkelijk uit. De raceafstand is een vraagteken voor mij. Vandaag reden we een uur en vijftien minuten, maar het waren in totaal vijf korte runs. Het goede is dat we ons konden verbeteren, maar de lange run is een groot vraagteken. Ik voel mij niet helemaal op mijn gemak wat betreft de raceafstand. Het is belangrijk dat we de consistentie en de kracht behouden. Bovendien is dit circuit fysiek veeleisend. Ik kan nog niets zeggen, want op dit moment kan ik de raceafstand niet volbrengen."