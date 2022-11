Nakagami terug na blessure: "Deelname in Japan was heel riskant"

De LCR Honda-coureur kwam in september tijdens de Grand Prix van Aragon ten val na een touché met merkgenoot Marc Marquez. Dit was weer het gevolg van Marquez’ aanrijding met Fabio Quartararo. Takaaki Nakagami raakte gewond aan zijn vinger en de blessure bleek erger dan aanvankelijk gedacht. De Japanner koos ervoor om tijdens zijn eerste thuisrace in drie jaar gewoon te starten, maar dat was geen verstandige beslissing. Hij moest de drie volgende races missen door een extra operatie, maar staat dit weekend tijdens de GP van Valencia weer aan de start.

“Het is een lastige maand geweest”, zegt Nakagami donderdag in Valencia. “Het gaat inmiddels een stuk beter, al is het nog geen 100 procent. We zullen zien wat dit weekend gaat brengen, maar ik ben blij dat ik in ieder geval weer mag rijden. Ik ga de eerste training starten en daarna zullen we kijken hoe de vlag erbij hangt.” Zijn deelname in de Japanse Grand Prix was achteraf niet zo verstandig, erkent hij nu. “Het is makkelijk om nu te zeggen dat het een fout was, maar uiteindelijk heb ik zelf die beslissing genomen. Het was een risico, het kon erger worden. Na de race voelde ik dat er iets ergs gebeurd was. Het is makkelijk om te zeggen dat het mijn fout was, maar ik vond het moeilijk om gedurende het weekend te stoppen.”

Aangepaste handschoen

Dat de Japanse GP in de afgelopen drie jaar niet verreden werd, speelde mee in de beslissing van Nakagami om door te zetten. “Ik had geen optie, ik moest doorgaan en op de motor blijven zitten. Afgezien van het resultaat ben ik blij dat ik dat gedaan heb. Daarna werd het een zware maand, maar nu gaat het beter.” HRC-testrijder Tetsuta Nagashima nam de honneurs waar voor Nakagami, maar de coureur is blij dat hij nu zelf weer aan de start kan komen. “Ik moet met een aangepaste handschoen rijden omdat mijn vinger er zo nog niet in past, maar ik wil graag genieten van dit weekend. Ik voel geen stress en hoef niets te bewijzen, dus ik kijk ernaar uit.”

De deelname van Nakagami in Valencia is ook cruciaal voor Honda met het oog op 2023. De Japanner is naast Marc Marquez de enige coureur die behouden blijft voor de Japanse fabrikant.