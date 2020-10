Nakagami pakt pole in Aragon: "Geen interesse in titelstrijd"

Makoto Tamada, de laatste Japanse polesitter in de MotoGP (Valencia 2004), kreeg zaterdag een opvolger met Takaaki Nakagami. De LCR Honda-coureur klokte een briljante 1.46.882 waarmee hij pole-position pakte. Ook in de vierde vrije training, de sessie waarin rijders hun racetempo nog eens op punt proberen te zetten, maakte de Japanner een overtuigende indruk. Hij begint als favoriet aan de Teruel GP van zondag. In het kampioenschap staat Nakagami op slechts 29 punten van Joan Mir en dat is de reden waarom andere rijders nog altijd rekening houden met de coureur.

Nakagami is op zijn beurt helemaal niet bezig met de titelstrijd. “Ik kijk ook naar het kampioenschap, ik sta vijfde en niet ver van Joan Mir”, zei Nakagami op een vraag van Motorsport.com. “Maar ik heb geen interesse in het kampioenschap. Oké, aan het eind van het seizoen wel, maar op dit moment richt ik me volledig op de komende races, we hebben nog vier te gaan. Ik heb nog geen podiumfinish. Dat is mijn eerste prioriteit, een plek op het podium. Daarna weet ik het niet, na de race zullen we naar het kampioenschap kijken. Nu ben ik niet bezig met het gevecht om de wereldtitel. Ik kijk eigenlijk nooit [naar het klassement]. Na de races ook niet. We richten ons gewoon op wat we moeten doen. Dit weekend… Hopelijk kan ik morgen m’n eerste podium pakken. Dat is het, meer niet. Simpel.”

Ondanks dat hij al het hele weekend een sterke indruk maakt, verklaarde Nakagami wel dat zijn pole-position als een verrassing kwam: “Het is een geweldig gevoel, maar ik had niet gedacht dat ik voor pole zou vechten”, voegde hij toe. “Ons doel was om op de eerste rij te staan. Dit weekend zijn we redelijk competitief. We wisten dat we vooraan mee konden vechten, uiteindelijk was m’n laatste ronde vrij goed. Toen ik zag dat ik onder de 1.47 zat, gaf me dat een goed gevoel. Het gevoel met de motor is ontzettend goed. Ik ben heel erg blij. Het maakt me trots om in parc fermé te staan.”