Na een pittig weekend in Portimao, waar Nakagami zwaar crashte en met een pijnlijke schouder reed, kende de Japanner een bijzonder sterk weekend in de Grand Prix van Spanje. Nadat hij de volledige wedstrijd in de snelle groep achter de koplopers reed, kwam Nakagami aan het eind slechts zeven tienden van een seconde tekort voor een podium. De derde plaats was voor Franco Morbidelli.

“Ik ben blij met mezelf”, aldus Nakagami. “De race was best lastig en het waren 25 moeilijke ronden. Ik ben erg trots en blij met deze prestatie. Het tempo was heel erg snel, maar we konden het goed bijhouden en het gevoel met de motor was van het begin tot het einde heel goed. We kwamen heel dicht bij het podium, het scheelde zes tienden.” Bij aankomst in de pitbox na de race werd de coureur overmand door emotie. “Ik had gemengde gevoelens na de race, ik ben voor 50 procent blij en trots, maar de andere 50 procent is verdrietig”, zei Nakagami, die in zijn emotie ook dacht aan de race van vorig jaar toen hij aan het eind van de wedstrijd uitgeput was. “Toen ik terugkeerde in de pitbox moest ik huilen. Ik moest denken aan de eerste races en nu deze race. Het is een beetje teleurstellend, maar het was een goede race. Ik ben blij dat we dit resultaat uit het vuur hebben kunnen slepen, een vierde plaats is goed voor ons. We hebben voldoende snelheid.”

Voor dit weekend koos de LCR Honda-rijder terug te gaan naar de 2020-versie van de Honda RC213V. Dat wierp zijn vruchten het hele weekend af. Nakagami vocht een rondenlang duel uit met wereldkampioen Joan Mir en Aprilia-rijder Aleix Espargaro. Hij was erg te spreken over het tempo dat hij aan het eind van de race had. “Zelfs tegen het eind van de race kon ik nog aanvallen”, vervolgde hij. “Zelfs in de bochten kon ik de grip van de band optimaal benutten en had ik meer snelheid. Vooral in de derde en vierde sector hielp het. Er zat bij mij geen groot verval in de rondetijden. Ik reed aan het eind nog steeds goede tijden en dat was de sleutel voor de vierde plaats.”