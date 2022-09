Nagashima vervangt geblesseerde Nakagami in GP van Thailand

Takaaki Nakagami kwam tijdens de Grand Prix van Aragon in de eerste ronde in aanraking met Marc Marquez. Hij hield zware verwondingen over aan zijn hand. De Japanner wilde ten koste van alles rijden in zijn Japanse thuisrace afgelopen weekend, maar hij was niet bepaald in topvorm. Ook had hij gedurende het weekend flink last van zijn hand. Hij eindigde in de race op de twintigste plek.

Dinsdagochtend werd de coureur opnieuw onderzocht en bleek er een pees van zijn pink gescheurd te zijn. Nakagami kan daardoor niet rijden en zal opnieuw onder het mes moeten. HRC heeft daarom besloten Tetsuta Nagahima nog een kans te geven. De Japanse HRC-testrijder kwam afgelopen weekend met een wildcard in actie, maar crashte gedurende de race. Hij komt tijdens de GP van Thailand in actie voor LCR Honda, het team van Lucio Cecchinello.

Nagashima is niet de enige reserve die dit weekend in actie komt. Danilo Petrucci keert terug in de MotoGP om Joan Mir te vervangen bij Suzuki.