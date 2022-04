Nakagami sterk in eerste training voor GP van Argentinië

Nadat monteurs door de problemen met de vracht vrijwel de hele nacht door moesten werken om de motoren tijdig in gereedheid te hebben voor de eerste vrije training, was de opluchting toch vrij groot. Diverse figuren in de paddock lieten de afgelopen dagen doorschemeren te twijfelen over het doorgaan van de race, maar met een grote logistieke operatie in de nacht van vrijdag op zaterdag kwam alles dan toch nog net op tijd goed. En dus worden de Argentijnse fans getrakteerd op een ware Super Saturday op het circuit van Termas de Rio Hondo. MotoGP-toprijder Marc Marquez ontbreekt dit weekend aan de start vanwege dubbelzicht, hij wordt vervangen door Stefan Bradl. LCR Honda-coureur Takaaki Nakagami was bij aanvang van de training gewoon van de partij. Hij moest de race aanvankelijk laten schieten door corona, maar leverde vrijdag op het laatste moment nog een negatieve test af en kwam alsnog naar Termas de Rio Hondo.

Ontdekkingstocht op een 'groene baan'

De eerste vrije training begon even na het middaguur en was door de vertraging verlengd tot zestig minuten. Dat was nodig ook. Het circuit van Termas de Rio Hondo wordt niet veel gebruikt en was behoorlijk groen aan het begin van de training, ondanks dat de coureurs uit Moto2 en Moto3 al veelvuldig op de baan geweest waren. Het was daarnaast voor veel coureurs een ware ontdekkingstocht, de debutanten van de afgelopen jaren hadden immers geen enkele ervaring met de MotoGP-machine op dit circuit. Franco Morbidelli kwam wel eerder op de baan in Termas, maar hij verslikte zich in een van de snelle bochten en moest rechtuit door de grindbak om een crash te voorkomen. Pol Espargaro kwam vroeg in de sessie even in aanraking met Fabio di Giannantonio. Die laatste verloor daarbij een stukje bodywork van zijn Ducati, maar een medewerker van de organisatie wist het onderdeel op een rustig moment van de baan te rapen.

Na zo'n twintig minuten dook wereldkampioen Fabio Quartararo als eerste de 1.39'ers in, hij deed dat op de medium-achterband. Die tijd werd niet veel later verbeterd door Aleix Espargaro, eveneens op de medium. Ook zijn teamgenoot Maverick Viñales toonde een glimp van zijn potentie door op dat moment op te klimmen naar de derde plek. Espargaro zette op dezelfde set banden nog even door, hij klokte 1.39.509 en nam daarmee even afstand van de concurrentie. Na een waarschuwing waarbij de achterband even weggleed in de eerste bocht, hield de Aprilia-kopman het voor gezien. Quartararo schoof intussen weer op naar de tweede plaats met Alex Rins en Pol Espargaro daar vlak achter. De Ducati's hielden zich afzijdig in de eerste 45 minuten van de sessie.

Nakagami sterk, Bezzecchi verrast namens Ducati

Met in totaal 45 minuten minder trainingstijd voor de start van de kwalificatie hadden coureurs alle kans om verschillende zaken te proberen, maar in de slotfase werden de zachte banden gestoken om alvast een kwalificatierun af te werken. De beide trainingen voor de start van de kwalificatie tellen mee voor plaatsing in Q1 en Q2. Op de softs deelde Takaaki Nakagami de eerste prik uit, hij ging met een 1.39.486 naar de eerste plek. Het was echter het begin van een reeks snelle tijden in de slotfase van de sessie.

Quartararo zette de toptijd daarna tweemaal scherper: Eerst met een 1.39.216 gevolgd door een 1.39.155. Dat was ook zijn laatste poging, hij ging daarna niet meer sneller. Rins deed dat wel. Hij stond al tweede en deed nog een knappe poging aan het eind van de sessie. Intussen had MotoGP-rookie Marco Bezzecchi een paar uitstekende ronden gedaan, hij klom op naar de derde plaats. Pol Espargaro dook er net onder terwijl Rins wel zijn tijd, maar niet zijn positie verbeterde. Hij moest genoegen nemen met de zesde plek.

Nakagami deed in de slotfase nog een aanzet en dat bracht hem met ruim een tiende voorsprong op de eerste plaats. Geen van de concurrenten kwam daar in de laatste minuut nog aan. De Japanner keerde op die manier op een indrukwekkende manier terug in de MotoGP. Quartararo eindigde op de tweede plaats voor de Espargaro-broers: Pol op P3, Aleix op P4. Bezzecchi was de enige Ducati-coureur in de top-tien, hij eindigde op de vijfde plek. Rins werd zesde voor Miguel Oliveira, de winnaar van de GP van Indonesië. Maverick Viñales stond op de achtste plaats voor Brad Binder en oud-wereldkampioen Joan Mir. De eerste tien coureurs stonden binnen vier tienden van een seconde in de eerste sessie.

Beide fabriekscoureurs van Ducati liepen achter de feiten aan. Francesco Bagnaia kwam tot de twaalfde stek, Jack Miller bleef steken op de zeventiende plek. Ook Yamaha-fabrieksrijder Franco Morbidelli kwam er niet aan te pas. Hij werd achttiende op negen tienden. Andrea Dovizioso was met een 1.40.721 de hekkensluiter in de eerste oefensessie.

Om 20.40 uur Nederlandse tijd begint de tweede vrije training met aansluitend om 22.05 uur de kwalificatie voor de Grand Prix van Argentinië. Bekijk hier het aangepaste tijdschema voor het raceweekend in Termas.

Uitslag: Eerste vrije training MotoGP Grand Prix van Argentinië