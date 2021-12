Nakagami geeft zichzelf een 2 voor MotoGP-seizoen 2021

Na de doorbraak in 2020, waarin hij zijn eerste pole-position scoorde en in de top tien van de eindrangschikking eindigde, waren de verwachtingen rondom Takaaki Nakagami hoog. De Japanner kreeg voor het MotoGP-seizoen 2021 de beschikking over de nieuwste specificatie van de Honda RC213V en hoopte daarmee de stijgende lijn door te trekken. In praktijk kwam daar echter niets van terecht. Nakagami eindigde slechts zesmaal in de top tien en sloot het seizoen af als vijftiende.

In gesprek met onze collega’s van Motorsport.com Japan blikte Nakagami terug op zijn seizoen. Op de vraag welk cijfer hij zijn seizoen zou geven, was hij heel duidelijk: “Misschien een 2. Door het momentum dat we vorig jaar hadden, dachten het team en ik: ‘Dit jaar gaat het gebeuren’. Maar in plaats daarvan zakten we verder weg. Ook al kenden we veel moeilijke races, er waren nog heel wat keren dat ik een beter resultaat had moeten boeken. Daarom geef ik mezelf zo’n lage beoordeling.”

De 29-jarige eindigde slechts tweemaal in de top zes: in Jerez en op de Red Bull Ring. Gevraagd naar zijn voornaamste problemen, legde Nakagami uit: “Net als de andere Honda-rijders hadden we niet genoeg grip aan de achterkant. Dat heeft invloed op het remmen en maakt het lastiger om een goede balans te vinden. We konden dit probleem het gehele seizoen niet verhelpen en daarom had ik het zo lastig. Op sommige circuits ging het beter. In Jerez en Oostenrijk kende ik goede races, maar op andere banen viel niets mijn kant op en konden we geen goed resultaat boeken. Het was een seizoen vol problemen.”

Mentale aspect verbeteren

Het contract van de rijder uit Chiba loopt eind 2022 af. Zijn positie bij LCR staat aardig onder druk, mede door de sterke prestaties van de Japanse Moto2-rookie Ai Ogura. Nakagami gaat er alles aan doen om komend jaar sterker voor de dag te komen en heeft een nieuw trainingsregime opgezet: “Als ik zo door blijf gaan, zullen de resultaten hetzelfde zijn", zo concludeert hij. "Ik zit niet meer in de fase dat ik meer ervaring nodig heb. Als ik verbeter wat ik moet verbeteren, moeten de resultaten vanzelf komen. Mijn snelheid is prima, het is niet zo dat ik continu langzaam ben. Toch boek ik geen goede resultaten. De druk en adrenaline voelt in een race toch anders dan in een kwalificatie. Daarom moet ik de mentale kant aanpakken. Door dat te doen, hoop ik volgend jaar mijn snelheid en kwaliteit te kunnen laten zien. Ik moet me herstellen en een grote stap maken.”

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda Foto: Gold and Goose / Motorsport Images