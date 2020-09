Nakagami had in Barcelona ‘geweldige kans om te winnen’

Een matige kwalificatie zorgde ervoor dat Nakagami z'n goede papieren op succes door de versnipperaar zag verdwijnen nadat hij zich in de vierde training kon mengen tussen de snelste coureurs. De Japanner maakte in de eerste rondjes amper terrein goed en viel terug tot achter de KTM’s van Miguel Oliveira en Brad Binder. Zodra hij die twee verschalkt had, kwam hij klem te zitten achter de Ducati van Danilo Petrucci. Ook kon hij de Pramac-mannen niet meer achterhalen.

Nakagami was naar eigen zeggen ‘te behouden’ in de openingsfase en dacht dat hij met Fabio Quartararo had kunnen vechten. “Aan het eind van de race was ik volgens mij de snelste man, ik had nog veel grip in de achterband aangezien ik aan het begin van de race voorzichtig was”, zei Nakagami. “Maar ik zat weer achter de Ducati’s en kon niet inhalen. In de bochten zelf was ik snel, maar zij zijn wat langzamer. Dan verlies je automatisch wat tractie uit de bocht. Ik kon niet inhalen. Uiteindelijk ben ik heel erg ontgoocheld vanwege de zevende plaats, ik zat maar 3.6 seconden achter de winnaar. We hadden een geweldige kans om voor de overwinning te rijden, maar we blijven achter met P7 en dat is niets.”

Crutchlow ‘tevreden’ met top-tien

Nakagami’s teamgenoot Cal Crutchlow kwam voor het eerst sinds de GP van Stiermarken weer in actie tijdens een race. Na een lange wedstrijd en een rondenlang duel met Emilia-Romagna GP-winnaar Maverick Viñales eindigde de Brit op de tiende plaats. Na de kwalificatie was Crutchlow nog bezorgd of hij de volledige race zou kunnen rijden vanwege zijn armblessure. Op zondag verklaarde hij dat het ‘niet fantastisch’ ging, maar was blij met een top-tien bij zijn terugkeer.

“Ik had graag wat harder willen rijden, maar mijn arm voelde niet fantastisch”, verwees Crutchlow naar zijn problematische rechterarm. “Ik ben nog herstellende, maar ben blij dat ik weer gereden heb en de finish gehaald heb. Mijn tempo was niet slecht, maar ook niet geweldig. Het lijkt erop dat we met de afstelling die we hebben iets te veel van de band hebben gevraagd. Tijdens het weekend hebben we het druk gehad met andere zaken, ik kwam daardoor niet echt tot mijn ideale afstelling. Ondanks dat hebben we het heel aardig gedaan. Met het kampioenschap dat zo op en neer gaat, kon ik uiteindelijk tegen de winnaar van vorige week vechten. Om na enkele races terug te keren met een top-tien is niet slecht, maar ik had toch graag iets sneller willen zijn.”

Met medewerking van Gerald Dirnbeck