Nakagami werd bang van Marquez' crash: "Had bijna hetzelfde"

Marc Marquez kende een ellendig weekend op de Sachsenring. Maar liefst vijf keer schoof de Honda-coureur onderuit. Bij zijn laatste val brak de Spanjaard zijn duim. De voormalig MotoGP-kampioen trok zich uiteindelijk terug voor de Grand Prix, waardoor Takaaki Nakagami de enige Honda-rijder was. De Japanse coureur volgde zijn teamgenoot op het moment dat die crashte in de warm-up. Hij zegt dat Marquez niet over de limiet van de machine reed en was zelf geschrokken van het incident.

"Dit was een zwaar weekend", zegt Nakagami. "Helaas was er na de warm-up nog maar één rijder op een Honda. Ik zat achter Marc en zag de vervelende crash. Van achteren leek het alsof hij niet over de limiet ging. Het zag er goed uit. Hij verloor de achterkant en had een enorme highsider. Ik werd best bang toen ik dat zag. Ik rijd op dezelfde motor en heb een paar keer hetzelfde gevoel gehad. Gelukkig had ik geen highsider, maar het was een paar keer kantje boord."

De 31-jarige coureur finishte in de sprintrace als zeventiende en kwam in de race als veertiende over de meet. Gezien de beperkingen van de huidige Honda-motor zat er volgens Nakagami niet meer in. Hij rekent erop dat HRC na de zomerstop met updates komt om te proberen de situatie te verbeteren.

"Het is lastig om te zeggen, maar dit weekend konden we geen oplossingen vinden", gaat hij verder. "We zijn niet in de buurt van waar we willen zijn. Het gat is enorm. Ik kon echter niet beter rijden. Het probleem is dat ik te langzaam ben en de limiet er dan al is. Ik had het idee dat de voorkant wegviel en de achterkant instabiel aanvoelde. De motor beweegt en trilt de hele tijd. Het is daardoor lastig om te pushen. Ik moest een stapje terug doen, zodat ik in ieder geval de finish kon halen. Ik weet dat dit voor mezelf en Honda belangrijk is. Als ik geblesseerd raak, dan heeft Honda niemand meer. Ik heb ze van wat data kunnen voorzien om ze te helpen bij de ontwikkeling. Ze weten waar het probleem is en waar ze moeten verbeteren. We hebben echter geen tijd voor Assen, maar we denken na de zomerstop met iets te komen dat gaat helpen."